La fecha límite para que los dictámenes sean aprobados por las dos cámaras es el 31 de octubre. Como sabes, la Miscelánea Fiscal y la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2021 fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo que se turnaron a la Cámara de Senadores para su revisión. Si el senado decide hacer cambios a estas iniciativas, que plantean modificaciones a las Leyes del IVA, ISR, IEPS y al Código Fiscal de la Federación, regresarían a la Cámara de Diputados para volver a ser revisadas. Sin embargo, parece que esto no será el caso, pues la comisión de hacienda y crédito público de la Cámara de Senadores votó a favor del documento aprobado por los diputados, de modo que pasará al pleno del senado para ser discutido y votado. Si el pleno de la Cámara de Senadores determina hacer modificaciones, regresaría a la cámara baja. Los decretos deben ser votados por las dos cámaras a más tardar el 31 de octubre. Algunas de las iniciativas de reforma contenidas en los dictámenes aprobados por el senado en comisiones son el uso de cámaras fotográficas en las visitas domiciliarias, las nuevas limitaciones a los ingresos de las donatarias autorizadas, así como la suspensión del acceso al internet para las empresas que provean de servicios digitales e incumplan con el fisco.
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