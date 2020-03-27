La jefa del SAT, Raquél Buenrostro, afirma que desde su creación en 1997, el SAT nunca había enfrentado una situación como esta. En un comunicado fechado el 27 de marzo de 2020, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquél Buenrostro, habló de la importancia de mantener la recaudación de impuestos en la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Buenrostro afirma que "con una recaudación óptima, lograremos contar con mayores recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos, así como medicamentos que serán vitales para atender a la población durante la crisis sanitaria. Además, las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable". La funcionaria aseguró que "desde la creación del SAT en 1997, la institución no había enfrentado una situación como la actual". También dice que el SAT se ha preparado actualizando sus sistemas y plataformas tecnológicas, así como en lo que respecta a la atención personalizada en ocasión de las declaraciones anuales de las personas morales y físicas que se realizan durante los meses de marzo y abril. Apeló a "la dimensión social" de los grandes contribuyentes para garantizar que los más pobres y vulnerables encuentren protección ante la incertidumbre económica. En el comunicado también se informa que, una vez declarada la fase dos de la epidemia en México, y para prevenir el contagio entre su planta de trabajadores, el SAT implementó medidas preventivas para cuidar de la salud y la de sus familares. En consecuencia, las áreas estratégicas del SAT operarán con el mínimo personal requerido para garantizar el servicio y atención a los contribuyentes.

No hay estímulos fiscales ni prórrogas

Diversos organismos nacionales e internacionales han propuesto la implementación de estímulos fiscales y facilidades administrativas. Para reactivar la economía, el organismo patronal Coparmex ha propuesto medidas que tendrían un impacto en las finanzas públicas, como eliminar el IEPS a las gasolinas. Según Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), "en México hay una probabilidad muy reducida para que hayan exenciones o prórrogas en materia fiscal" debido a que México tiene poco espacio fiscal o espacio de maniobra para implementar ese tipo de medidas. En sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no se bajarán ni condonarán impuestos para ayudar a que las empresas afronten la crisis económica que se viene como consecuencia de la contingencia sanitaria por el coronavirus. Hasta el momento, los apoyos que ofrecerá el gobierno serán a través de los programas sociales ya existentes, como las Tandas para el Bienestar y los apoyos para los adultos mayores, cuyo pago se adelantará. Por su parte, el SAT, a través de sus redes sociales, ha informado que por lo menos de momento no se tiene contemplada una prórroga para la presentación de las declaraciones anuales.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.