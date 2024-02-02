El régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recientemente difundió información rela...

El régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recientemente difundió información relacionada con la manera en que funciona la Pensión por Régimen 97. Dicho régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 1 de julio de 1997. En este contexto, la consultora Fiscalia expuso lo que la misma Consar difundió anteriormente sobre la Pensión por Régimen 73, que es el que aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

1. ¿Qué requisitos y documentos necesitas para realizar este retiro?

Requisitos:

Tener mínimo 500 semanas de cotización. Consulta tus semanas cotizadas aquí.

Dependiendo de la edad en la que te pensiones, te otorgarán un porcentaje de la pensión que te correspondería si esperaras hasta los 65 años de edad. Revisa la siguiente tabla:

Tipo de pensión Edad Porcentaje de pensión Pensión de vejez 65 100% Pensión de cesantía 64 95% 63 90% 62 85% 61 80% 60 75%

Para determinar la pensión se toma en cuenta el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente 5 años) y tu nivel salarial.

Documentos solicitados:

Identificación oficial.

Estado de cuenta de tu Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o algún comprobante que acredite tu registro en la administradora. Si no cuentas con él solicítalo a tu Afore.

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS.

¿Qué pasos debes seguir para realizar este retiro?

Acude a la Subdelegación del IMSS a realizar tu Solicitud de pensión.

Una vez que obtengas respuesta del IMSS y conozcas la modalidad de retiro que te corresponde, acude a tu Afore para iniciar tu trámite de disposición de los recursos.

Presenta en la sucursal de tu Afore la documentación antes señalada junto con la “Solicitud de disposición de recursos” que te será proporcionada, debidamente llenada y firmada.

En un plazo no mayor a 6 días hábiles, la Afore pondrá a tu disposición los recursos que te corresponden de acuerdo al régimen pensionario que elegiste.

¿Qué pasa si no cumples con los requisitos para tener derecho a una pensión (Negativa de Pensión)?

Si tienes 60 años de edad o más y el IMSS determina que no cumples con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para que te otorguen una pensión (500 semanas cotizadas), te entregarán en efectivo los recursos de tu cuenta Afore.