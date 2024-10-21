Líderes financieros sugieren que el sector privado debería liderar la construcción de viviendas en México y no el gobierno federal

Líderes financieros sugieren que el sector privado debería liderar la construcción de viviendas en México y no el gobierno federal

En un reciente informe, BBVA México ha puesto sobre la mesa una recomendación significativa: la construcción de viviendas, una necesidad creciente en el país, debería ser una tarea liderada por la iniciativa privada y no por el gobierno. Según Carlos Serrano, economista jefe del banco, la intervención gubernamental podría no ser la solución más efectiva frente a la crisis de vivienda actual.

Riesgos de la gestión gubernamental

Serrano advierte sobre los peligros de permitir que organismos gubernamentales como el Infonavit gestionen directamente la construcción de viviendas. Argumenta que los recursos de los trabajadores, que también contribuyen a sus pensiones, podrían estar en riesgo si los proyectos no resultan rentables. “La construcción debe ser una actividad lucrativa para proteger la inversión de los trabajadores”, expresa Serrano.

La experiencia del sector privado

El informe destaca que empresas privadas en el sector de la construcción poseen la experiencia y los estándares de calidad necesarios para llevar a cabo proyectos de vivienda eficientes. Además, sugiere que aumentar el número de permisos de construcción y un sistema de subsidios bien orientado podría alinear la oferta con la demanda real, evitando así los errores del pasado que resultaron en numerosas viviendas abandonadas.

Transparencia y eficiencia

Un aspecto crucial que resalta Serrano es la necesidad de transparencia en la asignación y utilización de recursos. “La construcción de viviendas por parte del Estado podría llevar a decisiones politizadas y no necesariamente alineadas con la demanda real”, señala. Esto subraya la importancia de una gestión más transparente y orientada al mercado que podría ser mejor administrada por el sector privado.

Reacción a la propuesta

La propuesta ha generado debate entre diversos sectores. Mientras algunas cámaras industriales apoyan la idea de fortalecer el papel de la iniciativa privada, otros sectores abogan por un modelo mixto que asegure la supervisión gubernamental sin restar eficiencia.