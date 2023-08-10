Este patrón se repite con frecuencia en compañías que eventualmente son catalogadas por el SAT como operaciones simuladas o factureras José Domínguez, conocido como "Cacho", se gana la vida como “cuidacoches” en un mercado sobre ruedas cercano a su casa, tras años de no tener un empleo formal. Su modesto ingreso proviene de este trabajo en los martes del mercado, según reporta Reforma. Sin embargo, resulta sorprendente que "Cacho" aparezca como accionista en Gropek, una empresa que forma parte de una red de más de 100 compañías con características de simuladoras de operaciones o factureras. Curiosamente, al menos 17 de estas empresas tuvieron transacciones con BMDI, una empresa relacionada con Glen Villarreal Zambrano, secretario general y vocero de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Este patrón se repite con frecuencia en compañías que eventualmente son catalogadas por el SAT como operaciones simuladas o factureras fraudulentas. En este entramado, personas de bajos recursos son enlistadas como accionistas, quienes, sin tener conocimiento de ello, pasan a ser propietarios formales de empresas que generan ingresos millonarios, a pesar de no recibir ningún beneficio real de estas transacciones. A pesar de su papel en Gropek, Domínguez afirma desconocer completamente estas operaciones y a Glen Villarreal. Su enfoque está en su labor semanal de cuidacoches en el mercado, donde recibe pequeñas recompensas de los comerciantes. El entramado se complica aún más al descubrir que Gropek tiene conexiones con otras compañías, incluida Romrex, que también estuvo involucrada con BMDI. En Romrex, encontramos a Manuel Reyna, quien, al igual que Domínguez, niega su conocimiento y participación en la empresa. La red de conexiones se amplía a Vozle, otra proveedora de BMDI, donde Vicente Ovalle es un socio destacado. Sin embargo, la realidad es que Ovalle es empleado de una fábrica, no un empresario como sugiere la relación. La confusión y los vínculos inusuales continúan con Fidencio García, otro supuesto socio de Pawel, una empresa vinculada a BMDI. García, en realidad, se dedica a la albañilería y no tiene antecedentes empresariales. Esta red de empresas incluye Gropek, Vozle, Romrex y Pawel, entre otras, con conexiones que se extienden por Saltillo y Monterrey. Algunas de estas compañías han dejado de existir, como Furaga, Pawel y Comercializadora Muniv, aunque su papel en las transacciones con BMDI sigue siendo un enigma. Los datos del SAT revelan las operaciones financieras entre estas empresas y BMDI, sumando millones de pesos en facturación. A pesar de la complejidad y los vínculos inesperados entre los actores involucrados, la trama sigue en desarrollo, con preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de estas transacciones y la relación entre las partes involucradas.