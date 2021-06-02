Te explicamos los pasos que hay que seguir para renovar tu e.firma en el portal del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado donde informa que a partir del 1 de jun...

Te explicamos los pasos que hay que seguir para renovar tu e.firma en el portal del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado donde informa que a partir del 1 de junio de 2021, las personas morales podrán seguir renovando en línea sus e.firmas que hayan perdido su vigencia hace menos de un año.

#ComunicadoSAT Las personas morales podrán seguir renovando su e.firma desde el Portal del SAT, cuando esta tenga menos de un año de vencimiento. 👉 https://t.co/gLmruCltaJ pic.twitter.com/JMbry36wtW — SATMX (@SATMX) June 2, 2021

Pasos para renovar la e.firma en línea

Entra al Portal del SAT haciendo clic en esta liga Una vez en la página, sigue la ruta "Empresas" > "Otros trámites y servicios" > "Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales". Alternativamente, puedes hacer clic en esta liga.

Requisitos

Para hacer el trámite, necesitas contar con lo siguiente:

Contar con los archivos de la e.firma que perdió su vigencia: Clave privada (archivo .key). Certificado (archivo .cer). Contar con la contraseña de la llave privada de la e.firma que perdió su vigencia. Que el término de la vigencia de la e.firma no exceda de un año a la fecha de solicitud. Mantener la o el mismo representante legal. La o el representante legal, con su e.firma activa, debe firmar la solicitud de renovación de la persona moral. Descarga la aplicación "Certifica" y seleccionar la opción "Solicitud de requerimiento de Renovación de Persona Moral con Representante Legal". Una vez generado el archivo de renovación, con la e.firma caduca, ingresar al Portal del SAT y sigue la ruta "Empresas" > "Otros trámites y servicios" > "Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales". Alternativamente, puedes hacer clic en esta liga. Envía el archivo de renovación en el apartado Renovación del certificado. Guardar el número de operación, el acuse y recupera tu nuevo certificado en el apartado "Seguimiento" > "Recuperación de Certificados".

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