Los diputados del PRI creen que la estimación de crecimiento del Paquete Económico es demasiado optimista. Diputados del Partido Revolucionario Institucional expresaron su preocupación por algunos ...

Los diputados del PRI creen que la estimación de crecimiento del Paquete Económico es demasiado optimista. Diputados del Partido Revolucionario Institucional expresaron su preocupación por algunos puntos del Paquete Económico 2022. Específicamente, porque creen que contiene una estimación optimista del crecimiento de 4.1%, cuando una gran mayoría de instituciones internacionales estiman entre 3% y 3.2%. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, dijo que esta sobrestimación podría llevar a ajustes presupuestales en varias áreas. En este sentido, Moreno señaló que su partido apoyará las propuestas de Morena siempre y cuando sean viables y positivas para la población. Además del tema del crecimiento económico, los diputados señalaron otros con los que no están completamente de acuerdo. Por ejemplo, la diputada Eufrosina Cruz habló sobre los 3,800 millones de pesos que se destinarán a los pueblos indígenas; Cruz dijo que este presupuesto no es suficiente para las 22 millones de personas indígenas del país. Por su parte el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien ya fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito, dijo que el billón de pesos que se destinará a infraestructura solamente se enfocará en los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador. En este sentido, Guajardo dijo que se deberá aumentar el presupuesto para atender otras áreas. Guajardo también dijo que la sobrestimación podría llevar a problemas en en la distribución para entidades federativas. De acuerdo con el diputado, esto ya sucedió en los dos años anteriores de esta administración.

La diputada Blanca Alcalá dijo que el gasto del Paquete Económico es superior a los ingresos, por lo que llevará a un endeudamiento de alrededor de 885 mil millones de pesos. Alcalá dijo que esta deuda se generará principalmente por los programas sociales que, según ella, no reducen la pobreza.

Debido a todas estas razones, Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario, dijo que en los próximos días el PRI presentará un presupuesto alterno. El documento contará con planes para generar riqueza y distribuirla sin poner en riesgo las finanzas nacionales, de acuerdo con Moreira.

Con información de La Jornada y El Universal https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/23/politica/pri-sobrestimar-ingresos-previstos-implicara-ajustes-presupuestales-en-2022/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/preocupa-pri-paquete-economico-para-2022-por-riesgo-las-finanzas-publicas

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