Las reformas fiscales de los últimos cuatro años permitieron al Gobierno federal no tener que aumentar impuestos Con el Paquete Económico para 2023, el Gobierno de México no creó nuevos impuestos, ni aumentó los existentes. Pero especialistas consultados por Reforma coinciden en que la Secretaría de Hacienda no requirió de nuevos impuestos o alzas a los existentes para fortalecer los ingresos tributarios. Lo anterior se debe a un "arsenal" de reformas tributarias creadas en los últimos cuatro años para intensificar la fiscalización de las autoridades a los contribuyentes. Carlos García Lepe, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), dijo al medio que desde el 2019, el Gobierno federal cerró el camino a la planificación fiscal "agresiva" que permitía, sobre todo a las empresas, pagar menos impuestos. "Las previsiones que se implementarán para fortalecer las finanzas públicas mediante la aplicación de disposiciones contenidas en diversas reformas fiscales anteriores sin duda adquirirán particular importancia en el año", sentenció. Alma Patricia Medrano Figueroa, consultora investigadora de la dirección de Colaboración Administrativa y Desarrollo Jurídico de la Hacienda Estatal en el Indetec, comentó al periódico que las reformas fiscales de los últimos cuatro años permiten fortalecer los ingresos del Gobierno federal, a grado tal que en la Miscelánea Fiscal 2023 ya fue innecesario aumentar impuestos. "Se han realizado diversas reformas en materia tributaria, las cuales han sido creadas con el fin de que los contribuyentes de mayores ingresos no realicen planeaciones fiscales 'agresivas', a la vez que estas han coadyuvado al fortalecimiento de la recaudación", explicó.

Medidas que limitan la planeación fiscal

Entre las medidas que limitan la planeación fiscal mencionó las siguientes:

La eliminación de la compensación universal

La prohibición de las condonaciones de impuesto

Implementación de medidas de percepción de riesgo (de elusión o evasión)

Y la adaptación del marco fiscal a la economía digital.

Adicionalmente, dijo que coadyuvarán al fortalecimiento de la recaudación nuevas medidas para evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, de un proyecto denominado BEPS (Base Erosión and Profit Shifting) de la OCDE. En el Boletín Tributario del 2022 del Indetec, la especialista destaca que las reformas fiscales de los últimos cuatro años permiten al Gobierno erradicar la evasión fiscal, resaltándose que ésta no podría realizarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos.