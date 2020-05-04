Los expertos están preocupados porque, entre todas las dificultades económicas, las auditorías a empresas por parte del SAT no disminuyen. Actualmente, México se encuentra en fase 3 de la pandemia de Covid-19**,** etapa donde es más alto el contagio por coronavirus. A más de un mes de aislamiento, existe la preocupación de cómo se verá afectado el país económicamente después de que la curva de la pandemia se logre aplanar. Debido a la enfermedad, el gobierno federal decretó una emergencia sanitaria. Para muchas empresas denominadas no esenciales, esto significa el cierre temporal de sus operaciones. Pero la pesadilla no termina ahí. Además de los obvios problemas que acarrea suspender actividades, también deben enfrentarse a las auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), explicó en entrevista con Reforma que las más preocupantes son las auditorías a empresas que empezaron hace un año y que terminan en mayo y junio. Esto tiene fundamento legal: el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las visitas domiciliarias y auditorías deben terminar en un plazo de 12 meses. Durante este proceso, el SAT envía tres cartas: al inicio del plazo, un mes antes de acabar y al terminar. Para las auditorías en cuestión, las cartas normalmente se entregan en el domicilio fiscal del contribuyente entre abril y mayo.

Debido a la emergencia, las empresas no podrán recibir las auditorías

Y justo aquí está el problema. Las empresas no esenciales no deben operar en estos meses. Es decir, no podrán recibir las cartas del SAT en su domicilio fiscal. Entonces, las empresas pueden ser sancionadas. De acuerdo con Nava Ramos, el fisco debería aplazar en seis meses las auditorías iniciadas en mayo y junio de 2019. Así, las empresas ya estarán de nuevo en operaciones para recibir cualquier notificación o carta del SAT. De lo contrario, se enfrentarán a multas además de todos los problemas derivados de cerrar por la enfermedad. Con información de Reforma.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.