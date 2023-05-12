Cada año, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto lo tienen que hacer durante el mes de abril. El formato de la declaración anual de person...

Cada año, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto lo tienen que hacer durante el mes de abril. El formato de la declaración anual de personas físicas que se genera en archivo PDF desde el DeclaraSAT, antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “sin validez oficial”. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, aun cuando se tenga el acuse de recibo oficial de que la declaración fue presentada, siempre es conveniente contar el formato completo para futuras revisiones o consulta de información. Pero el artículo indica que es más recomendable que la declaración anual no tenga esa leyenda, puesto que dice que no tiene validez.

Procedimiento para obtener la declaración anual sin la leyenda "sin validez oficial”

Por eso, es importante que las personas físicas que presentaron su declaración anual sepan cómo obtener su formato con la validez oficial correspondiente. Los pasos a seguir para obtener la declaración anual sin la leyenda "sin validez oficial”, son los siguientes:

Ingresa a la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde se deberá seleccionar la opción para la presentación de declaración anual: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/. Al pulsar sobre esta opción, aparecerá en la sección central de la página las casillas para ingresar ya sea con la Contraseña, o utilizando la Firma Electrónica (FIEL). Al ingresar se desplegarán algunas opciones de menú, de las cuales se debe seleccionar 'Consulta de la Declaración'. Al ingresar a esa opción se indicará el tipo de declaración y el ejercicio, que son los datos obligatorios, y se pulsará el botón “Buscar”. La declaración, o declaraciones, aparecerán en una tabla en la parte inferior de esa página desde donde se podrá descargar el PDF.

Fiscalia señaló que esta declaración ya consta en el formato oficial, el cual servirá como prueba documental de los datos informados en la declaración, así como para cualquier referencia futura que se pueda llegar a requerir.