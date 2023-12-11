El fisco aseguró que ha implementado mecanismos específicos en cada una de sus áreas para abordar la corrupción de manera integral En conmemoración al Día Internacional contra la Corrupción, celebrado anualmente el 9 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante un comunicado dijo que refrenda su compromiso de combatir cualquier indicio de corrupción mediante acciones proactivas y correctivas. A dos décadas de la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, el SAT mencionó que se evidencia que este flagelo repercute negativamente en todos los aspectos de la sociedad, amenazando el desarrollo social y económico, así como las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En este contexto, el SAT aseguró que ha implementado mecanismos específicos en cada una de sus áreas sustantivas para abordar la corrupción de manera integral. En el ámbito preventivo, el fisco señaló que se verifica el cumplimiento de las operaciones realizadas por las unidades administrativas, llevando a cabo 259 supervisiones en lo que va del sexenio. Además, se han realizado 34,820 evaluaciones a empleados, candidatos y terceros relacionados para asegurar su confiabilidad y prevenir posibles actos ilícitos. En el ámbito correctivo, el SAT informó que se han presentado denuncias tanto ante el Órgano Interno de Control (OIC) como ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios que han incurrido en actos ilícitos.

#ComunicadoSAT En el marco de la conmemoración, el 9 de diciembre, del Día Internacional contra la Corrupción, el SAT refrenda su compromiso para combatir cualquier acto de corrupción con acciones preventivas y correctivas. Conoce más información en el minisitio de… pic.twitter.com/Ip7NVT8DNn — SATMX (@SATMX) December 11, 2023

Presume SAT honestidad

Con el objetivo de conocer la percepción de los contribuyentes y detectar áreas de oportunidad que contribuyan a mejorar los procesos y servicios, la autoridad tributaria afirmó que se realizan estudios de opinión pública. En estos estudios, los contribuyentes califican al SAT con un promedio de 9.26 en cuanto a la honestidad de sus servidores públicos durante la atención en la realización de trámites. Es fundamental destacar que cualquier denuncia relacionada con actos de corrupción se maneja de manera confidencial, asegurando la seguridad de los datos involucrados. Para obtener más información al respecto, los interesados pueden visitar el minisitio Anticorrupción del SAT en Anticorrupción (sat.gob.mx).