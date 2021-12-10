En el marco del “Día Internacional contra la Corrupción”, el SAT informó que ha presentado 2 mil 69 denuncias ante la FGR por actos de corrupción. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) di...

En el marco del “Día Internacional contra la Corrupción”, el SAT informó que ha presentado 2 mil 69 denuncias ante la FGR por actos de corrupción. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer ayer en un comunicado que ha presentado más de 2 mil denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción que involucran a 2 mil 69 personas, en el periodo que comprende de enero de 2020 a noviembre 2021. Asimismo, la autoridad fiscal detalló que del total de personas denunciadas, únicamente 277 personas han sido vinculadas a proceso: 12 servidoras públicas, 142 personas morales y 123 personas físicas. No obstante, resaltó que durante el mismo periodo, dos contribuyentes fueron condenados a resarcir daño al SAT por el delito de contrabando.

El SAT busca eliminar prácticas ilícitas

Por otra parte, el SAT recordó que desde el 2020, tiene como eje institucional aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Esto con el objetivo de eliminar prácticas ilícitas que deriven en la evasión o elusión de impuestos por parte de personas contribuyentes y personas servidoras públicas.

Denuncias por actos de corrupción contra funcionarios

En el documento se expone que también se lograron 5 sentencias condenatorias a la misma cantidad de funcionarios, quienes fueron separados del cargo e inhabilitados para laborar en el servicio público, además de haber pagado las multas impuestas. “Estas personas servidoras públicas extorsionaron, robaron almacenes y recintos fiscales, realizaron trámites con documentación falsa y accedieron ilícitamente a los sistemas informáticos de la institución”. Además, el SAT explicó que para identificar o corroborar casos de corrupción, supervisa que sus unidades administrativas realicen sus actividades conforme a la normatividad, por lo que de enero de 2019 a septiembre de 2021, se concluyeron 84 supervisiones.

El SAT impuso sanciones

Por otro lado, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su Órgano Interno de Control en el SAT, impuso sanciones a 127 inhabilitaciones para trabajar en el servicio público, 82 suspensiones temporales del cargo, 73 sanciones económicas, 50 amonestaciones públicas y 31 destituciones del puesto, en apego a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

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