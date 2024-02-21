Más de la mitad de los ingresos recaudados el año pasado corresponde a este tipo de contribuyentes, gracias al Plan Maestro El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una recaudación histórica de 2 billones 292 mil 409 millones de pesos de grandes contribuyentes durante el año 2023, representando el 51% de los ingresos totales del país. En un comunicado, el SAT dijo que es el resultado directo de las estrategias implementadas bajo el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que incluyó medidas como la mejora en la atención al contribuyente, la fiscalización efectiva, la publicación de tasas efectivas y la revisión de sectores previamente no auditados.

SAT presume recaudación

Al cierre del año, el SAT reportó la recaudación de 248 mil 651 millones de pesos a través de actos de fiscalización, además de lograr la regularización total o parcial de 918 grandes contribuyentes. Comparativamente, la recaudación obtenida de auditorías a grandes contribuyentes durante los cinco años de esta administración superó en 502 mil 216 millones de pesos la cifra recaudada en el sexenio anterior, marcando un crecimiento real del 57%. Este incremento subraya la efectividad de las medidas de fiscalización adoptadas por el SAT. En términos generales, la recaudación tributaria de enero a diciembre de 2023 alcanzó un total de 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, lo que significa 705 mil 210 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2022, y un crecimiento real del 12.3%. Este resultado se logró sin la necesidad de incrementar o crear nuevos impuestos, enfatizó el fisco. El SAT atribuye este éxito a los esfuerzos continuos de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales y a las políticas implementadas para asegurar una recaudación eficiente y justa.