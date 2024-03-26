Actualmente, las reglas prevén la posibilidad de obtener la opinión de cumplimiento únicamente a través del escritorio virtual El 21 de marzo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el que se aprobó la modificación a la Regla Quinta de las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, con el acuerdo se modifica la Regla Quinta de las ‘Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social’, para dar a conocer la nueva modalidad para la obtención de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, a través del Buzón IMSS. El texto indica que actualmente, las reglas prevén la posibilidad de obtener la opinión de cumplimiento únicamente a través del escritorio virtual. Con esta modificación, se incorpora la posibilidad de tramitar esta opinión a través del Buzón IMSS, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Buzón IMSS por la página del IMSS www.imss.gob.mx/buzonimss, a través del medio de autenticación correspondiente;

Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”;

Del menú, seleccionar la opción “32D Consultar Mi Opinión”, y

Dar clic en el icono de la opción “Consultar Mi Opinión del Cumplimiento” para descargar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, la cual podrá guardarse en formato .PDF o imprimirse.

Estas modificaciones entraron en vigor el 22 de marzo de 2024. Puedes ver el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270224/34.P.DIR del IMSS aquí / Fecha de publicación: 21 de marzo de 2023.