La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una que se daría a conocer un gran fraude fiscal. Además, el SAT prepara miles de notificaciones por fraudes fiscales. La semana pasada, el Andrés Manuel López Obrador dijo que, durante el periodo neoliberal, se llevó a cabo un gran fraude fiscal con facturas falsas. También dijo que para esta semana se prepararía un informe sobre este fraude de miles de millones de pesos. Aunque no entró en detalles, aclaró que estos fraudes se hicieron a través de despachos fiscales. Estos despachos encontraban estrategias fraudulentas para ayudar a los empresarios a no pagar impuestos. El presidente López Obrador también dijo que se daría la oportunidad a que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes. “Vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo (usar facturas falsas), les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias, querellas”, aseguró.

El SAT prepara miles de notificaciones

Estos "avisos" son notificaciones del SAT. De acuerdo con López Obrador, miles de mexicanos serán notificados por el SAT para que tengan la oportunidad de regularizarse. También aclaró que estas notificaciones no son procedimientos legales. Por el momento, son solamente para que los contribuyentes se pongan al corriente con el SAT o arreglen los problemas causados si utilizaron facturas falsas en el pasado. En este sentido, dijo que si un contribuyente recibe una notificación, es real. Entonces, no deben ignorarlas. Con información de Milenio.

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