Oficinas del SAT cerrarán sus puertas por huracán "Olaf", así lo menciona en comunicado en redes sociales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el cierre de sus oficinas en La Paz...

Oficinas del SAT cerrarán sus puertas por huracán "Olaf", así lo menciona en comunicado en redes sociales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el cierre de sus oficinas en La Paz y Los Cabos por el arribo del huracán "Olaf" al estado de Baja California Sur. https://twitter.com/SATMX/status/1436180142586486787 Esto después de que Protección Civil declaró alerta roja, recomendando suspender todo tipo de labores de negocios y actividades, a excepción con las que estén relacionadas con seguridad, salud y protección civil. Así, por esta recomendación y siguiendo las recomendaciones, con el fin de anteponer la seguridad de trabajadores y contribuyentes, el SAT cerrará sus oficinas y los módulos de servicios tributarios ubicados en dicha entidad. No obstante, menciona en el comunicado que las citas para trámites presenciales que los contribuyentes hayan obtenido para estos días serán reprogramadas para la semana del 13 al 17 de septiembre, respetando los turnos y horarios. Sin embargo, en caso de que el huracán "Olaf" cambia de trayectoria o disminuye su intensidad, se retomarán las actividades con normalidad. El SAT pide a los contribuyentes estar al tanto a través de sus medios oficiales. Actualmente, el huracán "Olaf" se degradó a categoría 1, considerado como tormenta tropical, según lo menciona la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de sus redes sociales.

Sin embargo, mantendrá lluvias, rachas de viento y oleaje.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.