Las personas con algunas discapacidades tienen el derecho de recibir una educación de calidad. Sin embargo, hay quienes no cuentan con los medios económicos para realizarlos; debido a esto, las aut...

Las personas con algunas discapacidades tienen el derecho de recibir una educación de calidad. Sin embargo, hay quienes no cuentan con los medios económicos para realizarlos; debido a esto, las autoridades han implementado las becas de discapacidad en México. De esta manera, las personas con ciertas limitaciones tendrán la oportunidad de recibir la instrucción académica que merecen. Sigue leyendo: Becas para personas con discapacidad

Requisitos

Existen ciertos campos que las personas deben cumplir para poder beneficiarse de este programa empleado por el gobierno. Si deseas beneficiarte de tales características, es necesario que recuerdes que debes:

Ser una persona nacida en el Estado de México, o bien contar con un documento certificado que sea capaz de corroborar la residencia mexicana. El estudiante no debe tener otra beca en cualquier otro organismo de la nación, esto aplica tanto para las entidades públicas, como para las privadas. También debe estar realizando los estudios, independientemente de la institución del campo de educación que sea. Contar con un certificado que sea capaz de corroborar el estado de salud o la discapacidad que posee la persona. A su vez, este documento tiene que ser avalado por un médico especialista. Hacer el debido registro en cuanto a la solicitud a través de la implementación del Formato Único de Registro. Finalmente, encargarse de hacer la gestoría necesaria que se apegue lo mejor posible a lo que se encuentra estipulado en cada una de las citas anuales.

Convocatorias 2021

Las fechas en las que se realizan los trámites de la convocatoria, aplicarán para este año 2021, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores. Esto implica:

Normalmente, la publicación de la convocatoria realizada, suele hacerse en el mes de agosto de cada año.

A su vez, el debido proceso de registro tendrá iniciación en el mes de septiembre.

Finalmente, cuando se publiquen los resultados, y la edición de los veredictos, suele hacerse en el mes de noviembre.

¿Hacia quiénes va dirigida la beca de discapacidad en México?

Las becas de discapacidad en México son diseñadas para todos aquellos estudiantes que se encuentren cursando preescolar, primaria, secundaria, el bachillerato. O bien, que estén estudiando como profesional técnico o que deseen sacar la licenciatura. Sin embargo, la debida circunstancia en la que pueden postularse, es si poseen alguna condición física que los vuelva vulnerables. En otras palabras, esto quiere decir que, el estudiante que desee beneficiarse de la beca debe padecer de alguna discapacidad. Puede ser sensorial, múltiple, motriz, mental, o cualquier otro tipo de condición que sea capaz de limitar su capacidad de desenvolverse físicamente. Incluso, en algunos casos, la beca se destina para estudiantes que tengan HIV, diabetes o cáncer.

Beneficios que la beca de discapacidad en México es capaz de ofrecer

Es cierto que una beca escolar es capaz de llenar de ventajas a un estudiante y a su familia; pero esto se amplifica mucho más, cuando se trata de una persona que tiene un impedimento físico. Por lo que miles de personas se han podido beneficiar de las oportunidades que se abren gracias a tal ayuda económica. El gobierno ha prometido mediante una estrategia eficaz, subsidiar la escolaridad mediante estas becas de discapacidad en México por un monto de 853.000 pesos mexicanos al mes. A su vez, esto se destinará durante un trayecto de 10 meses, que es la duración del período escolar. Como vemos, muchas personas pueden beneficiarse de forma personal de estas becas de discapacidad en México. Esperamos que todas ellas saquen el máximo provecho de su educación, y lo mejor de todo, es que podrán tener la oportunidad de recibir instrucción de calidad, sin que sus discapacidades se los impidan.