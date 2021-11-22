Desde enero de 2020 hasta septiembre de 2021, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria consiguieron una recaudación de 888 mil millones de pesos. La Miscelánea Fiscal es una propuesta emitida anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la finalidad de reformar las leyes fiscales en México. El mes pasado se aprobó el Paquete Económico que entrará en vigor a partir de enero 2022. Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, dijo que uno de los ejes centrales de la Miscelánea es la fiscalización. Las acciones se enfocarán a la recuperación de créditos fiscales, el aumento de los montos garantizados, así como al incremento de la presencia fiscal y la percepción de riesgo en los deudores. Sin embargo, especialistas advierten que la Miscelánea Fiscal 2022 no impulsará la economía del país. "Una miscelánea debería encaminarse a tratar de alentar la economía y desafortunadamente la que tenemos se enfoca en mayor fiscalización, en establecer más requisitos para tomar una deducción, mayores elementos de control", dijo a Reforma Mario Barrera, abogado fiscalista socio de Holland & Knight. Además, comentó que se incrementarán los requisitos para que los contribuyentes realicen deducciones, lo que puede traducirse en una expectativa elevada en la recaudación prevista para el 2022. Por otra parte, Guillermo Mendieta, vocero de la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), apuntó que el próximo año la fiscalización será más rigurosa.

Nuevas medidas fiscales

Para lograr una mayor fiscalización, la Ley de Ingresos propone un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes. Adicionalmente, se fiscalizará tandas, pagos a tarjetas de crédito y cualquier pago en efectivo que reciban los contribuyentes y que superen los 15 mil pesos. En entrevista con Reforma, Gilberto Treviño Cárdenas, socio de Práctica Fiscal y Legal, dijo que se busca la fiscalización y vigilancia de personas en la informalidad. Además, explicó que el segundo objetivo es fiscalizar a las personas ajenas a la informalidad como amas de casa y estudiantes. Por otra parte, el nuevo “régimen de confianza” incentivará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos. Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda al pagador. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que estas herramientas fiscales y financieras ayudarán no sólo a tener una política más progresiva, sino que serán el motor principal para la reactivación económica que viene después de las crisis sanitaria y económica Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/queda-a-deber-miscelanea-fiscal-dicen/ar2301290 https://www.reforma.com/apretaran-al-efectivo/gr/ar2272879?md5=40260eb96afcf7cc6c79914a35810576&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campa https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/22/el-sat-viene-bravo-aumentara-vigilancia-en-tus-depositos-en-efectivo/

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