El problema empezó en marzo del año pasado, con la pandemia de COVID-19, y persiste hasta nuestros días. Las medidas de distanciamiento social implementadas para prevenir la propagación del COVID-19 crearon una crisis en la disponibilidad de citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto ha tenido múltiples repercusiones. Una de ellas es que ha entorpecido la creación de nuevas empresas. Según reporta El Financiero, de acuerdo a Nora Flores, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), esto se debe a que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el personal disponible para atender a los contribuyentes se redujo considerablemente. Esta situación, y los problemas aparejados a ella, persisten hasta el momento, aunque se anunció el regreso de todo el personal. “Los contribuyentes, ante la necesidad de obtener la cita para renovaciones de firmas electrónicas, inscripciones de personas morales o liquidaciones de empresas, entre otras, han optado por viajar a diferentes lugares del país donde exista mayor posibilidad de obtenerlas”, dijo. La semana pasada, el SAT informó en un comunicado que incrementarán el número de citas a partir del mes de junio, justo después de que vencieron los plazos para presentar las declaraciones anuales de personas morales y físicas. El número de citas disponibles a partir de este mes podría ser del doble de las que han estado disponibles hasta la fecha en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el comunicado, el fisco mexicano también recordó que sus servicios son gratuitos, por lo que invitaron a los contribuyentes a evitar comprar citas.

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