El TFJA anuló la resolución impugnada que obliga a Elba Esther Gordillo obliga al pago de una multa de 10 millones de pesos por impuestos recargos y multas correspondiente al ejercicio fiscal 2011 La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, ganó un nuevo juicio en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el que libra el pago de 10 millones de pesos por concepto de un préstamo fiscal. Con nueve votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución impugnada que la obliga al pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR), recargos y multas correspondiente al ejercicio fiscal 2011. En su ponencia, el magistrado Carlos Mena señaló que los argumentos de Gordillo para desvirtuar las acusaciones fueron infundados, a excepción donde se controvierte la violación a su garantía de audiencia, porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia de la demandante atendiendo al hecho de que se encontraba privada de su libertad durante la revisión de gabinete que le fue practicada, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa. “Se concede el amparo a la quejosa, en el considerando segundo se precisa que, en cumplimiento de la ejecutoria, en sesión 23 de septiembre de 2020 se dejó sin efectos la sentencia del 4 de septiembre de 2019”, precisó el magistrado. El Tribunal determinó que el SAT violó la garantía de audiencia de Gordillo, pues le impuso el crédito fiscal millonario cuando estaba en la cárcel. El fisco mexicano exigía el pago de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto Empresarial, actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2011.