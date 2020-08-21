El director de Coparmex Nuevo León opinó al respecto que los gobiernos de los estados han sido más solidarios con el sector productivo respecto al pago de los impuestos en un contexto donde

El director de Coparmex Nuevo León opinó al respecto que los gobiernos de los estados han sido más solidarios con el sector productivo respecto al pago de los impuestos en un contexto donde

Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementó en 179% la recaudación por concepto de multas fiscales durante el primer semestre del año, las recaudación en las entidades federativas por este mismo concepto disminuyeron en 28%. El director de Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez l****amentó la agresividad del fisco federal de quitar recursos a los contribuyentes en el contexto del confinamiento por la pandemia, cuando más los necesitaban para sobrevivir a la suspensión de actividades. Destacó que a diferencia del gobierno federal, los gobiernos a nivel local fueron más solidarios con el sector productivo, sobre todo en materia impositiva. “Ese monto en años pasado llegó a significar la totalidad del Fondo Pyme, con el que se ayudaba a la competitividad y productividad de los emprendedores y de las pequeñas empresas. Según análisis elaborado por la Coparmex Nuevo León, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del primer semestre del 2020, la recaudación por concepto de multas fiscales federales sumó un total de 6 mil 741.2 millones, lo que representa un aumento del 179% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por el otro lado, lo recaudado por el mismo concepto en las entidades federativas fue de 217.6 millones de pesos, con las que la Secretaría de Hacienda tiene convenios con sus gobiernos estatales. Esto es una disminución anual del 28%. https://twitter.com/CoparmexNL/status/1295828818486337537

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