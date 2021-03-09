El personal femenino asciende a 17 mil 431 y cinco de nueve administraciones generales están encabezadas por mujeres

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que en la institución que dirige actualmente laboran 17 mil 431 mujeres. Esto lo informó en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M). Dicho número representa el 54% del total del personal que trabaja en el SAT, y por primera vez en la historia de la institución, cinco de nueve administraciones generales están dirigidas por mujeres, señaló Buenrostro Sánchez. “El gran reto es ser mujer en un mundo de hombres. Debemos forjar una identidad propia e independiente en un mundo hasta ahora monopolizado por la cultura patriarcal. Nuestra participación es indispensable para transformar esta sociedad en una más justa que reivindique a la mujer y que restaure en colectivo el valor de lo femenino”, expresó la jefa del SAT.

Videoconferencias para conmemorar el 8M

La funcionaria también hizo una invitación para ingresar al canal de Youtube del SAT, porque como parte de la conmemoración del 8M realizarán una serie de videoconferencias, con los siguientes temas:

Violencia digital.

Historia de la conquista de los derechos de las mujeres.

Independencia financiera.

Violencia doméstica en la pandemia.

Las videoconferencias se realizarán los miércoles 10, 17, 24 y 31 de marzo, a las 18:00 horas. Su objetivo será visibilizar desde distintos ámbitos el importante papel de las mujeres en la vida política, social y económica de México.

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