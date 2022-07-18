La Secretaría de Salud informó que se incluyeron 88 enfermedades de trabajo a la lista de enfermedades laborales. La Secretaría del Trabajo (STPS) actualizó la tabla de enfermedades laborales, en la cual incluyó el trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, padecimientos asociados al estrés y Covid-19. De acuerdo con la dependencia, esta actualización pretende brindar una mayor certeza de los padecimientos que sufren los trabajadores, quienes tendrían una protección a través del seguro de riesgos de trabajo. Con la propuesta de la STPS se incorporan 88 enfermedades de trabajo, se agrupan 52, se agregan 3 enfermedades de la mujer y se eliminan 3 fracciones (callosidades, calambres, y nistagmos del minero), para reconocer un total de 194 enfermedades de trabajo.
Enfermedades laborales
Una enfermedad laboral es resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que cada año 3 millones de personas mueren por enfermedades laborales en el mundo, muchas más que las que fallecen en guerras. A las tablas, integradas originalmente por 161 enfermedades, se agregaron 88 padecimientos laborales; se aumentaron de cuatro a 30 tipos de cáncer y por primera vez se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés de tipo laboral. Así lo anunció Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).
Lista actualizada
Se trata del primer proyecto de actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de las Incapacidades Permanentes desde hace 52 años y que reconoce el rezago en la adaptación a los cambios tecnológicos, científicos, de desarrollo industrial y laboral. El proyecto de actualización de la Tabla se conforma con los grupos siguientes:
- Enfermedades infecciosas y parasitarias
- Cánceres de origen laboral
- Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos
- Cánceres de origen laboral
- Trastornos mentales
- Enfermedades del sistema respiratorio
- Enfermedades del sistema digestivo
- Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos
- Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
- Intoxicaciones
- Enfermedades del ojo y del oído
- Enfermedades de endocrinología y genito-urinarias
Grupos de riesgo
Riesgo muy alto Personal de salud
- Médicos
- Enfermeras
- Dentistas
- Personal que maneja cadáveres de pacientes confirmados o sospechosos al agente
- Personal de laboratorio o gabinete que maneje especímenes contaminados de pacientes confirmados o sospechosos al agente
Riesgo alto
Trabajadores que brindan atención al público en unidades médicas
- Asistentes médicas
- Trabajadores sociales
- Farmacéuticos técnicos y auxiliares
- Personal de orientación al público
- Paramédicos
- Enfermeras
- Médicos
- Personal de mantenimiento
- Personal que proporciona transporte médico a pacientes trabajadores sociales
- Servicio de lavandería, alimentos y limpieza
Riesgo medio
Trabajadores que brindan atención al público
- Preparación y servicio de alimentos y bebidas
- Servicios de administración pública y seguridad social
- Servicios de alojamiento temporal
- Servicios financieros y de seguros
- Servicios personales para el hogar y diversos
- Servicios de transporte público o privado
- Servicios de docencia y cuidado de niños y adultos
Riesgo bajo
Trabajadores que no requieren contacto con el público en general o con clientes, proveedores o compañeros de trabajo o el contacto ocupacional es mínimo En la tabla de enfermedades se incluye el Grupo IV, denominado trastornos mentales, en el que se contempla el trastorno de ansiedad; trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia; trastornos ligados al estrés (grave y de adaptación) y trastorno depresivo. Este tipo de padecimientos los pueden presentar trabajadores del sector público y privado relacionados con salud, educación, transporte, atención a usuarios, seguridad pública, privada, fuerzas armadas, atención de desastres y urgencias, así como trabajadores del buceo industrial, sector comercio, industrial, bancario y financiero