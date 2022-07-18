La Secretaría de Salud informó que se incluyeron 88 enfermedades de trabajo a la lista de enfermedades laborales. La Secretaría del Trabajo (STPS) actualizó la tabla de enfermedades laborales, en ...

La Secretaría de Salud informó que se incluyeron 88 enfermedades de trabajo a la lista de enfermedades laborales. La Secretaría del Trabajo (STPS) actualizó la tabla de enfermedades laborales, en la cual incluyó el trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, padecimientos asociados al estrés y Covid-19. De acuerdo con la dependencia, esta actualización pretende brindar una mayor certeza de los padecimientos que sufren los trabajadores, quienes tendrían una protección a través del seguro de riesgos de trabajo. Con la propuesta de la STPS se incorporan 88 enfermedades de trabajo, se agrupan 52, se agregan 3 enfermedades de la mujer y se eliminan 3 fracciones (callosidades, calambres, y nistagmos del minero), para reconocer un total de 194 enfermedades de trabajo.

Enfermedades laborales

Una enfermedad laboral es resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que cada año 3 millones de personas mueren por enfermedades laborales en el mundo, muchas más que las que fallecen en guerras. A las tablas, integradas originalmente por 161 enfermedades, se agregaron 88 padecimientos laborales; se aumentaron de cuatro a 30 tipos de cáncer y por primera vez se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés de tipo laboral. Así lo anunció Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).

Lista actualizada

Se trata del primer proyecto de actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de las Incapacidades Permanentes desde hace 52 años y que reconoce el rezago en la adaptación a los cambios tecnológicos, científicos, de desarrollo industrial y laboral. El proyecto de actualización de la Tabla se conforma con los grupos siguientes:

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Cánceres de origen laboral

Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos

Cánceres de origen laboral

Trastornos mentales

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

Intoxicaciones

Enfermedades del ojo y del oído

Enfermedades de endocrinología y genito-urinarias

Grupos de riesgo

Riesgo muy alto Personal de salud

Médicos Enfermeras Dentistas Personal que maneja cadáveres de pacientes confirmados o sospechosos al agente Personal de laboratorio o gabinete que maneje especímenes contaminados de pacientes confirmados o sospechosos al agente

Riesgo alto

Trabajadores que brindan atención al público en unidades médicas

Asistentes médicas Trabajadores sociales Farmacéuticos técnicos y auxiliares Personal de orientación al público Paramédicos Enfermeras Médicos Personal de mantenimiento Personal que proporciona transporte médico a pacientes trabajadores sociales Servicio de lavandería, alimentos y limpieza

Riesgo medio

Trabajadores que brindan atención al público

Preparación y servicio de alimentos y bebidas Servicios de administración pública y seguridad social Servicios de alojamiento temporal Servicios financieros y de seguros Servicios personales para el hogar y diversos Servicios de transporte público o privado Servicios de docencia y cuidado de niños y adultos

Riesgo bajo

Trabajadores que no requieren contacto con el público en general o con clientes, proveedores o compañeros de trabajo o el contacto ocupacional es mínimo En la tabla de enfermedades se incluye el Grupo IV, denominado trastornos mentales, en el que se contempla el trastorno de ansiedad; trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia; trastornos ligados al estrés (grave y de adaptación) y trastorno depresivo. Este tipo de padecimientos los pueden presentar trabajadores del sector público y privado relacionados con salud, educación, transporte, atención a usuarios, seguridad pública, privada, fuerzas armadas, atención de desastres y urgencias, así como trabajadores del buceo industrial, sector comercio, industrial, bancario y financiero