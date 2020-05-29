Un análisis de BBVA dice que la caída del PIB provocará una pérdida de ingresos por impuestos de más de 400 mil millones de pesos. El día de ayer, BBVA Research dio a conocer un análisis sobre los ...

Un análisis de BBVA dice que la caída del PIB provocará una pérdida de ingresos por impuestos de más de 400 mil millones de pesos. El día de ayer, BBVA Research dio a conocer un análisis sobre los ingresos por impuestos para 2020. El análisis dice que las contracciones económicas que se esperan para este año causarán una gran pérdida de ingresos para el gobierno. Los ingresos tributarios representaron 59.5% de los ingresos públicos totales en 2019. Por tanto, el dinamismo de los primeros es clave para la solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Los analistas de BBVA esperan una contracción de entre 7% y 12% del PIB en 2020. En este escenario. se verían caídas de entre 9.1% y 13.1% en los ingresos públicos. Esto representa una pérdida de entre 216 y 400 mil millones de pesos, de acuerdo con lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2021. Hay que destacar que la SHCP consideraban una caída del PIB de solamente 3%. Al final, esta situación resultaría en un mayor déficit primario; es decir, la diferencia entre el gasto gubernamental corriente y el ingreso total de los impuestos. Actualmente, la SHCP tiene una meta de 85 mil millones de pesos (o.4% del PIB) de déficit primario para 2020, considerando la caída del PIB de únicamente 3%. El problema es que si el PIB cae entre 7% y 12%, el déficit sería de entre 300 y 500 mil millones de pesos a finales de año. Para cumplir con la meta de déficit primario de 0.4% del PIB, el gobierno federal tendría que recortar el gasto público por 209 y 418 mil millones de pesos durante 2020, respectivamente.

Recomendaciones

Al final del documento, BBVA Research propone algunas acciones que el gobierno federal puede seguir:

Sería deseable que el gobierno federal implementara un paquete mucho más amplio de apoyos fiscales y reasignara el gasto público para frenar la caída de la actividad económica. El gobierno tiene un reducido espacio fiscal para hacer frente a los choques negativos actuales, reconoce el banco, creemos que la disciplina fiscal podría mantenerse con una propuesta de reforma fiscal que aumentara los ingresos tributarios y entrara en vigor una vez que la contingencia sanitaria haya quedado atrás. Lo anterior, dicen, permitiría tener una expansión fiscal contracíclica de hasta 6% del PIB sin afectar la calificación soberana o la sostenibilidad de la deuda. Asimismo, una política fiscal contracíclica más efectiva también permitiría una recuperación económica más rápida que coadyuvaría al dinamismo de los ingresos tributarios. Sugieren que el gobierno federal diseñe una reforma fiscal que ayude a mitigar el riesgo de la pérdida del grado de inversión en la calificación crediticia soberana.

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