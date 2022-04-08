La autoridad aumentó una hora su horario de atención en sus oficinas con el fin de que las personas físicas cumplan con la declaración anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció ...

La autoridad aumentó una hora su horario de atención en sus oficinas con el fin de que las personas físicas cumplan con la declaración anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que extenderá durante el mes de abril sus horarios de atención en sus oficinas. Con el fin de brindar los servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en particular de la declaración anual de personas físicas que se presenta en el cuarto mes del año, el órgano recaudador estableció los siguientes horarios:

Horarios del SAT en abril 2022

Lunes a viernes : 8:30 a 18:00 horas. Sábados 9, 23 y 30 de abril: 9:00 a 16:00 horas. https://twitter.com/SATMX/status/1512448233523531781 Hay que recordar que el 14, 15 y 16 de abril el SAT no laborará al considerarse días inhábiles por la Semana Santa. Las personas físicas tendrán hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual ante el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.