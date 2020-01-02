Después de las festividades de diciembre, los mexicanos enfrentan una complicada situación económica: la llamada cuesta de enero. Entre las principales preocupaciones de los mexicanos durante la cu...

Después de las festividades de diciembre, los mexicanos enfrentan una complicada situación económica: la llamada cuesta de enero. Entre las principales preocupaciones de los mexicanos durante la cuesta de enero se encuentran el pago de servicios (agua, luz, teléfono) y de impuestos (predial y de tendencia). Lo anterior lo reveló un sondeo realizado por la empresa de estudios de mercado Brad Engagement y la plataforma de comparación de servicios financieros Coru.

Otros gastos que preocupan a los mexicanos

La cuesta de enero se caracteriza por subidas de precios y de tarifas que afectan la capacidad de compra de las personas. Pero el pago de servicios e impuestos no son los únicos gastos que preocupan a los mexicanos. Otros gastos que preocupan son los siguientes:

El pago de algún crédito o préstamo

La renovación del seguro de auto

La anualidad o saldo pendiente de las tarjetas de crédito

El alza o ajuste de precios y

El pago de colegiaturas

Los resultados del sondeo revelaron que un 61.8% de la población se quedó sin dinero después de las festividades de diciembre, mientras que el 38.2% aún contará con liquidez.

Razones por las que sufren los mexicanos la cuesta de enero

Según los datos en el sondeo, las principales razones por las que sufren los mexicanos la cuesta de enero son las siguientes:

47.4% por el aumento de impuestos e incremento en los precios

42% por una mala administración de las finanzas personales

9.6% tiene que ver con la crisis y recesión atípicas.

El sondeo se realizó al cierre de diciembre del 2019 y tuvo una muestra de 217 personas en los distintos niveles socioeconómicos en todo el país. Con información de El Economista.

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