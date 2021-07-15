La página inicial del visor de nómina indica que la información se encuentra actualizada a 2020, pero esto no es así. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó el visor de nómina con datos de enero a junio de 2021. El visor de nómina es una aplicación que permite a los patrones consultar los pagos realizados a los trabajadores de forma acumulada. También se puede usar la aplicación para verificar la información individual de cada empleado, al que se le haya expedido un comprobante de nómina. Así se puede conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos provisionales. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la página inicial del visor indica que la información se encuentra actualizada a 2020, pero esto no es así. Una vez que el contribuyente ingresa, podrá consultar la información de la primera mitad de 2021. En la nota se sugiere revisar los datos contenidos en el visor, y conciliar contra lo que obra en el sistema o registros de nóminas de la empresa. Esto sirve para detectar y subsanar cualquier diferencia que pueda surgir.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15963 Puedes consultar el visor de comprobantes de nómina para el patrón aquí.

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