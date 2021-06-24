Te decimos en qué consisten los nuevos cambios a los catálogos del CFDI 3.3.
El 22 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la actualización se aplicó a los siguientes catálogos:
c_NumPedimentoAduana
La nota indica que este catálogo contiene los números de pedimentos operados. La versión se actualiza a la 81.0, en la cual se incorporan 10 patentes que entran en vigor el 25 de junio de 2021, y son las siguientes:
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|Fecha inicio de vigencia
|16
|1841
|2021
|999999
|25/06/2021
|18
|1848
|2021
|999999
|25/06/2021
|19
|1846
|2021
|999999
|25/06/2021
|24
|1841
|2021
|999999
|25/06/2021
|24
|1859
|2021
|999999
|25/06/2021
|24
|1860
|2021
|999999
|25/06/2021
|43
|1822
|2021
|999999
|25/06/2021
|52
|3416
|2021
|999999
|25/06/2021
|73
|1860
|2021
|999999
|25/06/2021
|81
|6025
|2021
|999999
|25/06/2021
c_PatenteAduanal
Este catálogo contiene los números de patentes aduanales. La versión se actualiza a la 58.0. Las patentes aduanales adicionadas al catálogo de patentes aduanales desde la última revisión son las siguientes:
|c_PatenteAduanal
|Fecha inicio de vigencia
|1859
|17/05/2021
|1860
|27/05/2021
Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.
- Con información de Fiscalia.
https://www.fiscalia.com/publicaciones/15858
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