Te decimos en qué consisten los nuevos cambios a los catálogos del CFDI 3.3.

Te decimos en qué consisten los nuevos cambios a los catálogos del CFDI 3.3.

El 22 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la actualización se aplicó a los siguientes catálogos:

c_NumPedimentoAduana

La nota indica que este catálogo contiene los números de pedimentos operados. La versión se actualiza a la 81.0, en la cual se incorporan 10 patentes que entran en vigor el 25 de junio de 2021, y son las siguientes:

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia 16 1841 2021 999999 25/06/2021 18 1848 2021 999999 25/06/2021 19 1846 2021 999999 25/06/2021 24 1841 2021 999999 25/06/2021 24 1859 2021 999999 25/06/2021 24 1860 2021 999999 25/06/2021 43 1822 2021 999999 25/06/2021 52 3416 2021 999999 25/06/2021 73 1860 2021 999999 25/06/2021 81 6025 2021 999999 25/06/2021

c_PatenteAduanal

Este catálogo contiene los números de patentes aduanales. La versión se actualiza a la 58.0. Las patentes aduanales adicionadas al catálogo de patentes aduanales desde la última revisión son las siguientes:

c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia 1859 17/05/2021 1860 27/05/2021

Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15858

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