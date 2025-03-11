Aprende a obtener tu Opinión de Cumplimiento 32-D de manera rápida y sencilla. Sigue estos pasos y descarga tu constancia sin complicaciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado su plataforma en 2025, facilitando la obtención de la Opinión de Cumplimiento para personas físicas y morales. A continuación, te explicamos el procedimiento paso a paso para obtener este documento esencial.
Acceso al Portal del SAT
Existen dos formas principales para acceder a la sección donde se obtiene la Opinión de Cumplimiento:
- Opción 1: A través del Búho del SAT en la página principal, seleccionando la opción "Opinión de Cumplimiento".
- Opción 2: Si el Búho del SAT no está disponible, ingresa a Más Trámites y Servicios > Constancias, Devoluciones y Notificaciones.
Pasos para Obtener la Opinión de Cumplimiento
- Haz clic en Obtener Opinión de Cumplimiento.
- Selecciona entre Opinión de Cumplimiento de Empresa u Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
- Revisa los requisitos y pasos a seguir en pantalla.
- Haz clic en el enlace que dice "Ingresa" para acceder al sistema.
Ingreso con RFC y Contraseña
Una vez dentro, se puede acceder de dos maneras:
- Con e.firma (requiere certificado .cer, clave privada .key y contraseña).
- Con RFC y contraseña (más rápido y accesible para la mayoría de los contribuyentes).
Introduce los datos correspondientes y haz clic en Enviar.
Descarga de la Opinión de Cumplimiento
Una vez ingresado al sistema, el portal generará automáticamente la Opinión de Cumplimiento. Para descargarla:
- Haz clic en el botón Descargar.
- Guarda el archivo en formato PDF para su uso posterior.
Recomendaciones Finales
El proceso es sencillo, pero es importante:
- Realizarlo con paciencia, ya que la plataforma puede tardar en cargar.
- Verificar que la Opinión de Cumplimiento sea positiva y sin adeudos.
- Guardar el documento en un lugar seguro.