El evento comercial es el más importante de México, incluso supera en ventas a las fiestas decembrinas o el Día de las Madres, de acuerdo con las cifras de los empresarios "El Buen Fin" es un event...

El evento comercial es el más importante de México, incluso supera en ventas a las fiestas decembrinas o el Día de las Madres, de acuerdo con las cifras de los empresarios "El Buen Fin" es un evento en el que los negocios ofrecen descuentos para el consumidor final de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año. El objetivo del evento es apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno e impulsar el comercio formal.

Presentan la edición de "El Buen Fin" para 2022

En 2022, "El Buen Fin" se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Durante la reviente presentación de la edición de "El Buen Fin" para 2022, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) adelantó que se espera una derrama económica de más de 195 mil millones de pesos. En conferencia con medios de comunicación, el presidente de la Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar, llamó a los consumidores a reflexionar sus compras y acudir a establecimientos formales.

El evento comercial más importante de México

“Desde hace varios años, 'El Buen Fin' es el evento comercial más importante de nuestro país, incluso por encima de las ventas generadas en fiestas decembrinas o el Día de las Madres”, expuso. Tejada Shaar considera que "El Buen Fin" tiene una magia, que es la democratización de la participación de todos los empresarios, de las micro, de las pequeñas, de las medianas e incluso de las grandes empresas, que tienen acceso a una gran campaña de promoción de sus productos y servicios. De acuerdo con la Concanaco Servytur, las compras en línea cobrarán más importancia este año, gracias al impulso de la digitalización entre las empresas de México. En 2021, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), "El Buen Fin" generó 31.7 mil millones de pesos en ventas en línea, 16.5 por ciento de las ventas totales. “Esperamos que esta cifra pueda subir hasta el 20 por ciento”, expresó Tejada Shaar.