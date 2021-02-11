Buscan aumentar la capacidad para otorgar citas ante la alta demanda de los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó un comunicado en el que informa que debido a la a...

Buscan aumentar la capacidad para otorgar citas ante la alta demanda de los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó un comunicado en el que informa que debido a la alta demanda de citas, a partir del lunes 15 de febrero ampliará los horarios de atención, independientemente del semáforo epidemiológico de las entidades federativas. Los horarios de atención a partir de ese día serán:

9 a 16 horas de lunes a jueves

y 9 a 15 horas los viernes.

En enero se anunció que los horarios dependerían del semáforo epidemiológico, teniendo horarios más restringidos aquellas entidades federativas con semáforos en rojo o naranja. Hay trámites y servicios que se pueden realizar desde una computadora personal, o bien en las salas de internet en las oficinas del SAT, a las cuales se puede asistir sin necesidad de una cita. Sin embargo, no todos los trámites pueden hacerse de esta forma. Los que sí se pueden hacer, siempre que el contribuyente tenga su e.firma y/o contraseña, son los siguientes:

Actualizaciones y servicios al RFC.

Regularización de obligaciones.

Cambio de domicilio.

Declaración anual.

Declaraciones provisionales.

Inscripción de personas físicas mayores de edad.

Facturas.

Activación de buzón tributario.

Ingresar solicitud de aclaraciones, servicios o solicitudes.

Renovación de e.firma que esté por vencer.

Obtención de certificados de sellos digitales.

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