En junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Club Atlas es una de las instituciones señaladas por el uso de facturas falsas El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló un crédito fiscal de 551.7 millones de pesos, fincado contra la empresa FC Atlas AC, la asociación civil presidida por Miguel Ángel Fong González, en junio de 2020. El tribunal falló en favor de la empresa que anteriormente operaba al equipo de futbol, en su demanda para anular la deuda que le determinó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por omisiones en el pago de varios impuestos federales del ejercicio 2013, así como multas y actualizaciones. “Se demandó la nulidad de la resolución del 9 de junio del 2020, mediante la cual (el SAT) dejó en subsistente la determinación de crédito fiscal a cargo de (F.C. Altas, A.C.) en cantidad de 551.7 millones de pesos por concepto de ISR, IETU e IVA con sus accesorios, así como la PTU correspondientes al ejercicio fiscal 2013”, informó el Tribunal Federal.

SAT cometió fallas en el caso de FC Atlas

En su defensa, el equipo de fútbol destacó que el SAT cometió diversas faltas, como que no haber desglosado los hechos y omisiones en un acta parcial, además de que el fisco sólo informó sobre el monto del adeudo de manera verbal. Por estas razones, el TFJA precisó que la autoridad no le dio a conocer, de manera detallada, los hechos y omisiones en la situación correspondiente, situación que le impidió a la empresa autocorregirse, obtener el beneficio de pagar las multas al 20% de las contribuciones omitidas o en su caso, adoptar un acuerdo conclusivo. “Se demandó la nulidad de la resolución del 9 de junio del 2020. Se analizó el argumento relativo a si la autoridad excedió el plazo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación para emitir y notificar la resolución determinante, concluyendo que resulta infundado”, indicó en su ponencia la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Cabe destacar que en junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Club Atlas es una de las instituciones señaladas por el uso de facturas falsas, a través de empresas que simulan operaciones, conocidas como factureras. De acuerdo con un artículo de Forbes México, el SAT ha perdonado adeudos fiscales por más de 223 millones pesos entre 2016 y 2018 a los Pumas de la UNAM, Rayados del Monterrey, Gallos Blancos del Querétaro, los rojinegros del Atlas, así como a la fundación de Rafael Márquez y Fomento al Futbol en San Luis Potosí.