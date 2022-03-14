AMLO explicó por qué a diferencia de otros países, México puede mantener los precios de los combustibles. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó por qué México puede mantener los precios de los combustibles, a pesar de que el costo del petróleo está aumentando a nivel internacional. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que la autosuficiencia en la producción de petróleo es clave para mantener la estabilidad en los precios de las gasolinas y el diésel en el país. Esto a pesar del contexto internacional.

¿Por qué México puede mantener los precios de los combustibles?

López Obrador afirmó que no van a aumentar los precios de las gasolinas, ni del diésel, ni de la energía eléctrica, y dijo que era importante que se sepa por qué a diferencia de otros países, México puede mantener los precios de los combustibles. El presidente explicó que la exportación de crudo a otros países y el incremento del precio del petróleo, a 100 dólares por barril, permite a México tener un excedente que utiliza para aplicar un subsidio en beneficio de los consumidores. El mandatario reconoció que la mayoría de los empresarios actúan con responsabilidad. Sin embargo, señaló que hay casos focalizados de empresas gasolineras que aumentan de manera injustificada su margen de ganancia.

El beneficio del subsidio debe llegar al consumidor

Para evitar abusos y hacer que el beneficio del subsidio llegue al consumidor, López Obrador dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza vigilancia permanente. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, presenta cada lunes el informe Quién es quién en los precios de los combustibles, con el objetivo de dar a conocer los costos mínimos y máximos para que los consumidores elijan dónde comprar. Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia del Presidente de México aquí / Fecha de publicación: 10 de marzo de 2022.