Una gran parte de los buenos resultados en la recaudación se debe a la fiscalización de grandes contribuyentes. En lo que va del año, los ingresos tributarios han alcanzado un billón 508 mil millones de pesos. A inicios de mayo, el SAT publicó un comunicado donde daba a conocer que la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año,que asciende a 1 billón 22 mil 47 millones de pesos, sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. Uno de los rubros que más llama la atención en este periodo es la fiscalización. A través de auditorías y revisiones, el fisco recaudó 112 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 33% frente al mismo periodo de 2020. En el primer trimestre, el SAT llevó a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso invertido en auditorías, recuperó 126.5. El aumento se debe a que personas físicas y morales han optado por autocorregirse para evitar multas y sanciones por parte del fisco. De acuerdo con los especialistas, esta fiscalización es lo que está detrás de los buenos resultados de recaudación en lo que va del año.

¿Qué pasará cuando los grandes contribuyentes ya no sean fiscalizados?

Entre enero y mayo de 2020, la recaudación fue de un billón 400 mil pesos. De acuerdo con la columna Capitanes de Reforma, un factor importante en ese monto fue la fiscalización de grandes contribuyentes. Específicamente, las deudas millonarias de Walmart, IBM y otras grandes empresas. Como ya vimos, en 2021 la recaudación superó este monto. Sin embargo, tomando en cuenta los efectos inflacionarios, el aumento en recaudación es casi nulo. Además, hay que notar que la economía se está recuperando. De acuerdo con el SAT, la diferencia se debe a los ingresos de las grandes empresas fiscalizadas. Como argumenta Reforma, si no quedan más créditos fiscales así por cobrar, será difícil superar la recaudación de 2020 en este año. Con información de Reforma

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.