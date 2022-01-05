Desde el primer día del año, el portal del SAT presentó fallas en la generación de CFDI, así como cancelación y consulta de facturas. Usuarios de la Twitter se quejaron por fallas en el portal web del Servicio de Administración Tributaria SAT para realizar diversos trámites. Además de los largos periodos de espera para acceder a la página, los contribuyentes reportaron errores en la descarga de los archivos fiscales digitales, así como la imposibilidad de generar la cédula de identificación fiscal, https://twitter.com/PONCHO\_LOPEZ\_S/status/1478093307053948930 Uno de los errores que señalan es que el código CAPTCHA para iniciar sesión aparece como inválido y, una vez que es aprobado por el sitio, la información tarda en cargar hasta tres minutos, de acuerdo con una revisión realizada por El Sol de México. Algunos usuarios reportan que no se puede generar la información necesaria para facturar o que los comprobantes en versión PDF tienen errores. https://twitter.com/aLeKsjAiMe/status/1478055605537542149 Ante esta situación, la autoridad fiscal señaló a través de su cuenta de Twitter que la página web se encuentra funcionando correctamente y pidió a uno de los usuarios que reportaba fallas ajustar algunos parámetros de su navegador. “Para actualizar los servicios de factura electrónica conforme a las disposiciones fiscales que entran en vigor el 1 de enero de 2022 se tiene programado el mantenimiento de todos los servicios de facturación, generación, consulta, recuperación, cancelación y verificación”, informó el organismo. https://twitter.com/SATMX/status/1478752696341606400

No es la primera vez

Como reportamos en El Contribuyente, el 27 de febrero de 2020 el SAT publicó un comunicado en el que informó que las fallas reportadas por los contribuyentes al intentar ingresar a su buzón tributario y al descargar la opinión de cumplimiento debido al mantenimiento previo al inicio de las declaraciones anuales. En ese mes, se reportaron fallas en la declaración anual, en la emisión de la constancia fiscal, la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y el buzón tributario. El 23 de febrero de 2020, se detectaron ataques cibernéticos en algunos de los servidores de la Secretaría de Economía (SE) por lo cual la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó como una medida de seguridad el aislamiento de todas las redes y servidores. También, en julio de ese año debido a fallas en el sistema del SAT, varias empresas no pudieron cumplir con el aviso de actualización de socios y accionistas, por lo cual tuvieron que pagar multas. En el ultimo día del 2021, el Servicio de Administración Tributaria, que dirige Raquel Buenrostro, informó que llevaría a cabo actualizaciones en sus sistemas, mismas que quedarían listas el pasado 1 de enero.

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