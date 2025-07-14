Didi advierte a sus conductores que la nueva reforma laboral para repartidores y socios de aplicaciones puede encarecer operaciones y deja variables clave sin definir hasta 2026 Didi comunicó a sus...

Didi advierte a sus conductores que la nueva reforma laboral para repartidores y socios de aplicaciones puede encarecer operaciones y deja variables clave sin definir hasta 2026 Didi comunicó a sus drivers y repartidores que la reforma que integra a los trabajadores de plataformas al régimen laboral mexicano trae incertidumbre operativa y posibles incrementos de costo. En un mensaje interno, la empresa justificó el silencio de las últimas semanas: esperaba conocer los detalles de las disposiciones secundarias publicadas el 28 de junio.

Ingreso neto mensual: la variable que nadie puede calcular con precisión

La reforma crea una fórmula que clasificará cada mes a los conductores según el Ingreso Neto Mensual (INM) generado en la misma app. El monto servirá para decidir:

Quién debe incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El porcentaje de contribución de la plataforma y del conductor

Didi señala que las reglas técnicas del INM podrán modificarse hasta el 1 de enero de 2026, por lo que resulta imposible dar una proyección certera de costos hoy.

Seguro social: doble cobertura para los socios de Didi

La plataforma confirmó que mantendrá su seguro privado —gastos médicos, responsabilidad civil y accidentes— y añadirá la cobertura que resulte del IMSS. Los pasos para el alta son:

La app verificará el Número de Seguridad Social (NSS) por CURP; de no existir, cada conductor debe gestionarlo. Una vez vigente, los viajes quedarán protegidos por ambos seguros.

¿Cómo avanzan las demás plataformas?

Plataforma Estatus del registro IMSS (julio 2025) Seguro privado adicional Uber Proceso de inscripción iniciado Sí Rappi Proceso de inscripción iniciado Sí Didi Comunicado a conductores; alta en preparación Sí (cobertura vigente desde el inicio) Mercado Libre Conductores con NSS ya dados de alta Sí inDrive, Amazon, J&Y, Walmart Sin información pública confirmada No especificado

Lo que viene para repartidores y conductores