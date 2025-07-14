Didi advierte a sus conductores que la nueva reforma laboral para repartidores y socios de aplicaciones puede encarecer operaciones y deja variables clave sin definir hasta 2026 Didi comunicó a sus drivers y repartidores que la reforma que integra a los trabajadores de plataformas al régimen laboral mexicano trae incertidumbre operativa y posibles incrementos de costo. En un mensaje interno, la empresa justificó el silencio de las últimas semanas: esperaba conocer los detalles de las disposiciones secundarias publicadas el 28 de junio.
Ingreso neto mensual: la variable que nadie puede calcular con precisión
La reforma crea una fórmula que clasificará cada mes a los conductores según el Ingreso Neto Mensual (INM) generado en la misma app. El monto servirá para decidir:
- Quién debe incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- El porcentaje de contribución de la plataforma y del conductor
Didi señala que las reglas técnicas del INM podrán modificarse hasta el 1 de enero de 2026, por lo que resulta imposible dar una proyección certera de costos hoy.
Seguro social: doble cobertura para los socios de Didi
La plataforma confirmó que mantendrá su seguro privado —gastos médicos, responsabilidad civil y accidentes— y añadirá la cobertura que resulte del IMSS. Los pasos para el alta son:
- La app verificará el Número de Seguridad Social (NSS) por CURP; de no existir, cada conductor debe gestionarlo.
- Una vez vigente, los viajes quedarán protegidos por ambos seguros.
¿Cómo avanzan las demás plataformas?
|Plataforma
|Estatus del registro IMSS (julio 2025)
|Seguro privado adicional
|Uber
|Proceso de inscripción iniciado
|Sí
|Rappi
|Proceso de inscripción iniciado
|Sí
|Didi
|Comunicado a conductores; alta en preparación
|Sí (cobertura vigente desde el inicio)
|Mercado Libre
|Conductores con NSS ya dados de alta
|Sí
|inDrive, Amazon, J&Y, Walmart
|Sin información pública confirmada
|No especificado
Lo que viene para repartidores y conductores
- El piloto del IMSS arrancó el 1 de julio; las primeras facturas de cuotas se generarán el mes siguiente.
- Entre 2025 y 2026 se revisarán las fórmulas del INM y las guías de timbrado de pagos.
- Las plataformas deben actualizar términos y tarifas antes de entrar en vigor la versión definitiva.