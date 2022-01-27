La jefa del SAT advirtió que si en cinco días Grupo Elektra no contesta, entonces el SAT ya puede utilizar distintos criterios de cobranza.

Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, podría ser embargado si no paga su adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro. En conferencia de prensa, la funcionaria pública detalló que aún no puede embargar los bienes de Grupo Elektra hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notifique formalmente su fallo. Asimismo, Buenrostro indicó que la empresa de Salinas Pliego tendrá cinco días para responder y en caso de que no lo haga, se puede cobrar el adeudo con la garantía que se dio iniciado el proceso jurídico o a través del embargo de algún bien. "Si en cinco días no contesta, entonces el SAT ya puede utilizar distintos criterios de cobranza. Normalmente cuando se hacen estos juicios, el contribuyente ofrece una garantía del crédito que podemos hacerla efectiva o proceder con alguna incautación o embargo de sus bienes. Nosotros creemos que no es necesario llegar a eso", agregó.

Suprema Corte desechó amparo de Grupo Elektra

La SCJN desechó la semana pasada el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al ejercicio de 2006. Ante la resolución, la empresa de Salinas Pliego dio a conocer en un comunicado que se respaldarían en instancias internacionales, ya que asegura que se violó su derecho humano de acceso a la justicia. “Se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, en pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho”.

Grupo Salinas no podrá llevar a instancias internacionales su amparo

Sin embargo, la jefa del SAT señaló que no hay posibilidades de que la empresa lleve su reclamo por pago de impuestos a otro país, ya que el asunto no está sujeto a tratados internacionales. “Efectivamente viene la resolución a nuestro favor en materia fiscal, no es materia de los tratados internacionales, no se puede ir a instancias internacionales. Derechos humanos es otra especialidad, otra materia, no tiene que ver con lo fiscal, lo fiscal procede, aunque haya otros instrumentos jurídicos no tiene nada que ver con la parte fiscal”, concluyó.

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