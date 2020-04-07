Mediante un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se dio a conocer las consideraciones fundamentales de la política fiscal ante el covid-19. Una investigación del C...

Mediante un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se dio a conocer las consideraciones fundamentales de la política fiscal ante el covid-19. Una investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sostiene que el gobierno de México necesita implementar seis acciones de política fiscal para superar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Éstas tendrían un costo de entre 349 mil 091 y 580 mil 979 millones de pesos, o entre 1.3 y 2.2% del producto interno bruto (PIB) de México. Por el contrario, el "plan de rescate" propuesto por el gobierno el domingo pasado fue percibido por lídes empresariales y analistas como insuficiente y más de lo mismo.

1. Incremento al presupuesto en sector salud

Este documento menciona la importancia de que el presupuesto en el sector salud se eleve y tenga como finalidad:

Garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento para todos.

Impulsar y optimizar la capacidad del sistema de salud.

La asignación presupuestaria para el sector salud debe ser suficiente para enfrentar la emergencia, duplicar el número de médicos para la atención del covid-19, contar con el suministro adecuado para detección oportuna de este mal y contar con el espacio físico suficiente para la atención de los infectados.

Prioridades inmediatas abril-junio 2020 % PIB Personal 14,210.0 0.055 Suministro 1,790.1 0.007 Total 16,000.1 0.06%

2. Cuotas obrero patronales

Para afrontar la crisis sanitaria, el estudio sugiere la condonación de cuotas obrero-patronales del IMSS e Infonavit. Esto detonaría una disminución en el pago de impuesto que ayudaría a solventar costos que ayudarían a disminuir los despidos. Al condonar el pago de estas cuotas por tres meses, el gobierno federal tendría que cubrir, con recursos públicos, la caída en el ingreso del IMSS para el SEM. Lo que necesitaría gastar el gobierno es lo siguiente:

Cuota Costo mensual (mdp) abril-junio 2020 % PIB SEM 35,795.5 107,386.5 0.41 RCV 11,222.7 33,668.1 0.13 INFONAVIT 9,014.2 27,042.6 0.10 Total 56,032.4 168,097.3 0.64%

3. Transferencia para mayores de edad

Debido a que la mayor parte de la población en México se emplea por negocios informales, es necesario pensar en las medidas necesarias para completar los gastos de las familias mexicanas. Los cálculos de este documento estiman transferencias directas de alrededor de mil 500 pesos a cada persona mayor de 18 años, lo que implicaría un costo de por lo menos 0.6% del PIB, es decir 165 mil mdp. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/si-me-contagio-de-coronavirus-a-que-prestaciones-tengo-derecho-como-trabajador/

4. Recursos por proyectos aplazados

Con la final de tener mayor disponibilidad de recursos en esta emergencia, el documento expone la necesidad de recuperar ingresos mediante el aplazamiento de algunos de los proyectos prioritarios del gobierno. Según el CIEP, los documentos liberados serían:

Corredor en el Istmo de Tehuantepec: 6 mil 351 millones de pesos.

6 mil 351 millones de pesos. Tren Maya: Mil 875 millones de pesos.

Mil 875 millones de pesos. Refinería Dos Bocas: 30 mil 942 millones de pesos.

30 mil 942 millones de pesos. Aeropuerto Santa Lucía: 4 mil 29 millones de pesos.

4 mil 29 millones de pesos. **TOTAL:**43 mil 197 millones de pesos.

Concluyendo que la suspensión de dichas obras podrían liberar 43 mil 197 millones de pesos. Los recursos serían destinados a obras de infraestructura básica como:

Baches en diferentes pases del país

Repavimentación de calles

Instalación de alumbrado público

Limpieza de espacios públicos

Mantenimiento de edificios públicos.

5. Créditos para mejoras de viviendas

Estos créditos, que oscilarían entre 15 mil y 25 mil pesos, estarían a cargo de las subcuentas individuales del Infonavit. Estos créditos tendrían como beneficio la contratación de servicios como:

Contratación de personal de bajos ingresos como albañiles, pintores, plomeros y electricistas, entre otros.

Impulso a servicios profesionales de la industria de la construcción como arquitectos, ingenieros y diseñadores, entre otros.

Fomento al comercio en pequeños negocios como tlapalerías, ferreterías, carpinterías, cerrajerías, vidrieras y mueblerías, entre otros.

Reparación y remodelación de viviendas antiguas o con deterioro.

Mejoramiento en las condiciones generales de la vivienda.

6. Recaudación de impuestos locales

Con la finalidad de que el gobierno federal tenga liquidez, este documento nos informa sobre el cobro obligatorio de impuestos en todo el territorio mexicano. Los gobiernos estatales tienen la facultad de aplicar política fiscal contracíclica a través de los siguientes mecanismos:

El impuesto sobre nóminas. El cual ronda entre 0.5 y 3%, según la entidad federativa de cobro.

El cual ronda entre 0.5 y 3%, según la entidad federativa de cobro. Impuesto al hospedaje. La tasa de cobro ronda entre 2 y %, la cual es cargada al turista por habitación utilizada.

La tasa de cobro ronda entre 2 y %, la cual es cargada al turista por habitación utilizada. Aprovechamientos y derechos que refieren a los ingresos derivados de las actividades propias del gobierno y de servicios públicos provistos por el Estado.

que refieren a los ingresos derivados de las actividades propias del gobierno y de servicios públicos provistos por el Estado. El refrendo vehicular o refrendo de placas.

Esto con la finalidad de coadyuvar la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Según los cálculos del CIEP, al gobierno federal le costará alrededor de entre 349 mil 091 y 580 mil 979 millones de pesos, dependiendo del nivel de cobertura de la transferencia monetaria. Como porcentaje del PIB, estamos hablando de entre 1.3 y 2.2%. TAMBIÉN****PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/sat-pide-a-contribuyentes-pagar-impuestos-para-poder-enfrentar-crisis-por-coronavirus/

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