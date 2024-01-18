La Unidad Mixta Infonavit es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos El 17 de enero de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trab...

La Unidad Mixta Infonavit es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos El 17 de enero de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció el incremento en el valor de la Unidad Mixta Infonavit (UMI) para el ejercicio 2024. La UMI se utiliza para calcular los descuentos de los créditos efectuados sobre el salario de los trabajadores que gozan de un crédito hipotecario otorgado por el Infonavit. El valor de la UMI tuvo un incremento de 4.66% de 2023 a 2024:

96.32 pesos fue el valor de la UMI en 2023

100.81 pesos es el valor de la UMI en 2024

El comunicado de referencia se reproduce a continuación (errores gramaticales de origen):

Valor de la UMI para el 2024

La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. A partir de la reforma a la Ley del Infonavit de abril de 2016, la actualización anual de los créditos originados en salarios mínimos se ajusta con lo que resulte menor entre el incremento porcentual del salario mínimo y el crecimiento porcentual de la UMA, siendo la UMI la referencia monetaria que captura dicho mínimo. Para 2024 los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.66%, por lo que el valor de la UMI para este año será de $100.81 pesos diarios. Variación del valor de la UMI a partir de la reforma en 2016 y como ésta se diferencia tanto del valor del salario mínimo como del valor de la UMA: