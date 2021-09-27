La Coparmex quiere que se logre un diálogo entre empresarios y legisladores antes de que se aprueben los cambios de la Miscelánea Fiscal. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparme...

La Coparmex quiere que se logre un diálogo entre empresarios y legisladores antes de que se aprueben los cambios de la Miscelánea Fiscal. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) declaró que hay más de 200 cambios importantes en la Miscelánea Fiscal 2022 que generan incertidumbre para los empresarios del país. Por esto, dijo que debe haber un diálogo antes de que los legisladores los aprueben. https://twitter.com/Coparmex/status/1442279382979129344 En un comunicado, la Coparmex señaló que, aunque el proyecto no considera la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los actuales, sí comprende reformas en 200 artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos, que por sus implicaciones resultan preocupantes.

Código Fiscal de la Federación

En este punto lo más preocupante son las propuestas vinculadas con que el SAT sea quien determine la “razón de negocios”, o que se establezcan facultades para que sea la autoridad fiscal quien determine la “simulación de actos”; toda vez que esta última abre la posibilidad de darle consecuencias penales a su determinación. La Coparmex también está preocupada por la medida que busca que todos los mayores de edad se inscriban en el RFC aunque no tengan ingresos. De acuerdo con el organismo, esto no es necesario y se trata solamente de una forma de control. En cuanto al límite de 12 meses de los acuerdos conclusivos, la Coparmex cree que no existe razón justificada para limitar la temporalidad de una herramienta que ha resultado viable.

Ley del ISR

Aquí, la preocupación más importante tiene que ver con la creación del RESICO. Aunque en general la Coparmex lo ve con buenos ojos, se deben analizar a detalle las características del régimen en aspectos como la tasa que se propone aplicar a las personas morales, puesto que no establece parámetros o montos de ingreso de manera progresiva. Además, se deben implementar campañas de difusión que den a conocer sus beneficios para que este se constituya como un verdadero mecanismo para disminuir la informalidad. Con información de El Economista y Expansión https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-pide-a-legisladores-que-escuchen-al-sector-productivo-antes-de-aprobar-la-Miscelanea-Fiscal-2022-20210926-0010.html https://politica.expansion.mx/voces/2021/09/22/columnainvitada-consideraciones-al-paquete-economico-2022

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