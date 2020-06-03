Ante diputados, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, insistió en que todo mundo tiene que cumplir con el pago de impuestos. Algunos legisladores le pidieron que conceda prórrogas. Esta semana, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró a diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que el SAT no está ejerciendo terrorismo fiscal. También dijo que quienes se sienten amenazados son los incumplidos. “Todo es conforme a derecho, todo mundo tiene que cumplir y se acabaron los privilegios. Hay voluntad política para que haya piso parejo, cero privilegios y cero condonaciones; hay una estrategia para mejorar la cultura fiscal y todo con apego a derecho. No es terrorismo fiscal, porque la gente está cumpliendo. Los que se sienten amenazados y presionados son los incumplidos", aseguró la jefa del SAT en reunión virtual con diputados de la comisión de hacienda. Para mejorar la recaudación, el SAT implementó diferentes líneas de acción como aumentar la eficiencia recaudatoria, disminuir la elusión y evasión fiscal y combatir la corrupción. Con todo esto, durante mayo, el SAT logró aumentar los ingresos tributarios en 2% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, algunos siguen denunciando terrorismo fiscal. Por ejemplo, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). El dirigente señaló para Sin Embargo que, a pesar de la caída de ingresos por la pandemia de COVID-19, el fisco adoptó una actitud mucho más agresiva. Asegura que a través de cartas e invitaciones del SAT, el fisco hostiga a los contribuyentes.

En este sentido, Patricia Terrazas Baca, presidenta de la comisión de Hacienda, dijo que se debe dar una prórroga para la presentación de pagos provisionales de aquí al cierre del periodo fiscal. Con esto, las empresas podrán pagar sus impuestos cuando la economía mejore.

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