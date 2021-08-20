Entre los problemas más frecuentes que viven los contribuyentes están falta de citas y el retraso en las devoluciones. El 11 de agosto, distintas organizaciones exhortaron al Servicio de Administra...

Entre los problemas más frecuentes que viven los contribuyentes están falta de citas y el retraso en las devoluciones. El 11 de agosto, distintas organizaciones exhortaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor a las empresas.

Efectos por la dificultad para realizar trámites ante el SAT

En una conferencia virtual convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los representantes de las distintas organizaciones señalaron que derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, desde el año anterior, y pese a ser considerada una actividad esencial, se detuvieron los trámites administrativos gestionados ante el SAT. Esto trajo como consecuencia los siguientes efectos:

Escasez en el otorgamiento de citas.

Un impacto negativo en la operación de las empresas.

Un grave impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma al outsourcing.

Dificultades para obtener citas en el SAT

En este contexto, La Silla Rota publicó un artículo en el que expuso dos casos de contribuyentes afectados por la falta de citas y el retraso en las devoluciones. El artículo indica que Daniel, su contador y su par de amigos y ahora socios, desde hace varios meses buscan una cita por internet con el SAT, para dar de alta un negocio en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero hasta la fecha no lo han conseguido. “Somos emprendedores, queremos habilitar una empresa de servicios de mensajería. Emprender en México no sólo es costoso, sino muy tardado. Es mucha burocracia, hemos puesto nuestros ahorros y nuestras ganas, pero el SAT no nos ha dejado avanzar, para nosotros es fundamental estar dados de alta, pero sin cita poco podemos avanzar", dijo Daniel. De acuerdo con datos obtenidos a través de una encuesta realizada a nivel nacional por las organizaciones convocadas por la Coparmex, se obtuvieron los siguientes resultados:

87% ha tenido dificultades para obtener citas en el SAT.

65% ha tardado más de 30 días para lograrla.

78% señaló que una vez obtenida le fue asignada por lo menos un mes después.

64% han escuchado de actos de corrupción para que se les otorgue la cita.

Las organizaciones destacaron que desde hace más de un año existe un problema sistémico en la obtención de citas ante el SAT, y expusieron los siguientes puntos:

Las citas son escasas, incluso llegando al grado de generar la venta ilegal de estas.

Las citas son indispensables para trámites muy específicos, pero tienen consecuencias importantes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, como son los casos de la obtención de e-firma, cualquier cambio al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para la presentación de declaraciones, entre otros.

La falta de citas puede convertirse en un impedimento para la operación de un negocio. Por ejemplo, la inscripción de empresas de nueva creación, facturación y timbrado de nómina, así como derivar en incumplimientos de normas formales que ameritan la imposición de multas e incluso en que, si no se presentan ciertos avisos, una operación tenga diverso tratamiento fiscal (por ejemplo, el caso de fusión).

Dificultades para obtener la devolución de saldos a favor

Otro caso que expuso La Silla Rota fue el de Javier. Desde hace un año, presentó su declaración anual y según su contador tendría un saldo a favor de 23 mil pesos gracias a las deducciones aplicadas. Pero el SAT negó la devolución porque uno de los patrones que tuvo Javier en 2019 no había pagado impuestos. Javier contó que su contador ha hecho como cinco veces la declaración y la respuesta sigue siendo la misma, y es un asunto que "sigue estancado". "No hay citas, no puedo arreglar este asunto y pues no sé qué va a pasar”, expuso el contribuyente. En materia de devoluciones de saldos a favor, los datos de la encuesta mencionada revelaron lo siguiente:

46% de los consultados a nivel nacional han encontrado dificultades para obtener la devolución de sus saldos a favor.

12% no han tenido saldos a favor.

42% no han solicitado saldos a favor.

68% no le han devuelto lo que ha solicitado.

32% de quienes sí le han devuelto sus saldos a favor señalaron que el proceso duró de uno a tres meses.

30% dijo que el SAT tardó más de tres meses.

26% no le han regresado sus saldos a favor.

La respuesta del SAT

A pesar de los datos mostrados, horas después de la conferencia virtual de las organizaciones, el SAT informó que de enero a julio de este año se devolvieron 395 mil 702 millones de pesos en contribuciones tributarias, lo que representó un incremento de 173 mil 813 millones. Es decir, 58%, 19% y 3.0% más respecto al mismo periodo de 2018, 2019 y 2020, respectivamente. La autoridad fiscal también aseguró que “las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma, de lo contrario el fisco pagaría intereses; el servidor público que ocasione un rezago injustificado deberá pagar estos intereses con sus recursos propios; por ello, ningún servidor público tiene incentivos para retrasar una devolución indebidamente".

Con información de La Silla Rota. https://lasillarota.com/dinero/sin-citas-en-el-sat-y-sin-dinero-para-sortear-la-crisis/551504

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