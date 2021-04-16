La situación económica actual ha sido especialmente dura para los trabajadores y profesionales. Sin embargo,CFE reclutamiento ofrece condiciones de contratación ejemplares. La economía parece recuperarse y esta empresa —Comisión Federal de Electricidad— es una de las mejores opciones para absorber mucha de la oferta laboral y profesional disponible.

La CFE en la economía

La CFE es una empresa productiva del Estado mexicano que se encarga de supervisar y distribuir la producción eléctrica en todo el territorio. Esta posee autonomía técnica y operativa para desarrollar su actividad de la manera que le parezca más idónea. Garantiza la viabilidad de sus procesos productivos y establece los estándares del rubro: la empresa desarrolla sus operaciones en el ámbito económico, industrial y comercial, por lo que se trata de un agente económico de envergadura que puede dar trabajo en muchos sectores.

Recursos humanos, contratación y convenios

Una de las políticas que esta empresa más cuida y fomenta es la de los recursos humanos. Dispone de un Comité de Recursos Humanos encargado de supervisar el proceso de contratación, sus condiciones y remuneraciones, y evaluar el desempeño del trabajador. Según los informes más recientes, la empresa cuenta con alrededor de 60 mil trabajadores contratados de manera permanente y unos 17 mil trabajadores temporales. Esto supone un claro indicador de la magnitud de la empresa y de la gran capacidad para generar empleo de la que dispone. Algunas localidades y municipios dependen enteramente de su actividad regional; los puestos se encuentran repartidos a lo largo y ancho del territorio, agrupados alrededor de 214 centrales generadores y 25 productoras. La organización trabaja de manera conjunta con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), lo que asegura la actualización e implementación de los convenios de trabajo colectivo para los trabajadores del sector. De esta manera, los recursos humanos que trabajan en la empresa se encuentran asegurados y presentados de manera efectiva.

Condiciones y reclutamiento

Según los testimonios de los trabajadores, uno puede encontrar un ambiente laboral muy animado. La empresa establece jornadas convenientes y responde de manera eficaz a la normativa vigente en materia de seguridad laboral. Se fomenta el trabajo en equipo y el rubro ofrece muchas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el trabajo es arduo y requiere de esfuerzo y compromiso, pues resulta fundamental para la provisión energética del país. Los puestos solicitados pueden ser encontrados en las múltiples bolsas de trabajo disponibles en el país. La empresa habitualmente requiere auxiliares, técnicos linieros, operadores y electricistas; personal de administración, gestión, recepción, mantenimiento y limpieza, —entre muchos otros—. Si uno está interesado en postularse para algún puesto, debe asegurarse de poseer la documentación necesaria,como sacar un comprobante de domicilio. El mercado laboral del territorio mexicano cayó un 21.5% respecto al mismo periodo para el año pasado. Sin embargo, parece recuperarse lentamente. CFE reclutamiento es fundamental en ese sentido por un gran número de factores. Su presencia y condiciones de contratación lo vuelve una gran alternativa para profesionales y trabajadores de todo tipo.