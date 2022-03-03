Los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios. A través la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el fisco agregó a dos empresas contribuyentes a su lista negra por ser presuntamente factureras. Se trata de las empresas Herramientas y beneficios opcionales S.A. de C.V y a Morales Cruz Christian Moisés, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó como presuntas empresas que simulan operaciones. De acuerdo con el DOF, las autoridades ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y fueron notificados. La notificación se hace para que los contribuyentes tengan la oportunidad de desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a considerar la presunción. Para hacer esto, los contribuyentes tienen un plazo de 15 días. El fisco detectó que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparan dichos documentos. Santiago David Guadarrama Nieto, del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a El Economista que la mayoría de las veces las presuntas Empresas que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) acusadas por el SAT terminan siendo EFOS definitivos. “Los interesados tendrán 15 días para desvirtuar el acusamiento. Por única ocasión pueden pedir una prórroga de cinco días, así como lo señala el procedimiento del 69-B”, comentó el integrante del Colegio de Contadores. Al cierre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista con 10 presuntas EFOS.