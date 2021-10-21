Conoce el cambio implementado en la nueva versión 3.6.2. del SUA del IMSS.

Conoce el cambio implementado en la nueva versión 3.6.2. del SUA del IMSS.

El 20 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) a la versión 3.6.2. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el cambio implementado es el siguiente:

Se actualiza el monto del concepto Gastos de Ejecución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El artículo indica que el IMSS no precisa una fecha para su uso obligatorio, pero se sugiere realizar la actualización pronto. Si no se tiene instalado el SUA, primero se debe instalar la versión 3.5.3., y posteriormente proceder con la actualización del complemento. Se recomienda que antes de efectuar la actualización de la versión del sistema, se respalde toda la información. Puedes descargar la nueva versión de la SUA aquí.

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