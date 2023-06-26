El comercio de información incluye desde nombres en redes sociales hasta características biométricas Los datos personales y biométricos se han convertido en un valioso botín para los ciberdelincuentes, quienes los venden en el mercado negro a precios que oscilan desde los 5 hasta los 4,255 dólares, según el informe Dark Web Price Index 2023. El director de Habilitación de Ventas de Seguridad de IQSEC, Manuel Moreno Liy, advirtió a Reforma que los ciberdelincuentes ofrecen datos de víctimas, como información de tarjetas de supermercado o acceso a cuentas bancarias. "Un dato público, como el nombre de los seguidores en redes sociales, se cotiza en 5 dólares", señaló Moreno Liy al diario. El informe revela que una foto personal, utilizada como documento de identidad, tiene un valor promedio de 110 dólares en el mercado ilegal. Además, las licencias de conducir se venden por 150 dólares.

Peligran datos biométricos

La venta de información personal también incluye datos patrimoniales, financieros, características físicas, huellas dactilares, fisonomía del rostro y la voz. Estos datos biométricos son utilizados para cometer delitos o llevar a cabo ciberataques tipo deepfakes, donde se suplanta la identidad de una persona mediante algoritmos de aprendizaje profundo. El Foro Económico Mundial advierte que en los últimos años ha habido un aumento del 900% en los ataques de deepfake a nivel mundial. Se espera que para 2026, cerca del 90% del contenido en internet sea generado a través de mecanismos sintéticos, utilizando herramientas como la Inteligencia Artificial generativa.

Bancos, lo más vulnerables

La empresa de ciberseguridad destaca que el sector bancario es uno de los más preocupados por el uso fraudulento de los deepfakes. Según sus datos, el año pasado el 66% de los expertos en ciberseguridad experimentaron ataques de deepfake en sus organizaciones. Además, el informe revela que el 26% de las pequeñas y medianas empresas y el 38% de las grandes corporaciones a nivel mundial sufrieron fraudes a través de ataques de deepfake en 2022, lo que generó pérdidas económicas por un total de 480,000 dólares. Ante estos datos alarmantes, todas las organizaciones están en riesgo y es crucial tomar medidas de seguridad para proteger la información personal y prevenir el uso malicioso de los datos biométricos.