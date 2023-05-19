Los actos de fiscalización consisten en revisar, auditar y vigilar las actividades de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal En el primer trimestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 117 mil 183 millones de pesos (mdp) por actos de fiscalización. Dicha cantidad fue 24 mil 93 mdp mayor respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con Reforma. Esto implicó un incremento anual en la recaudación por actos de fiscalización de 17.1 por ciento. Lo anterior lo reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el "Informe Tributario y de Gestión Primer trimestre de 2023".

¿Qué son los actos de fiscalización?

La nota indica que los actos de fiscalización consisten en revisar, auditar y vigilar las actividades de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal. Específicamente, por fiscalización a grandes contribuyentes se obtuvieron 49 mil 340 mdp, lo que se tradujo en un aumento real de 7.3 por ciento respecto a igual trimestre del año pasado. El SAT destaca en el documento que si bien el cumplimiento voluntario es preferido a las acciones de fiscalización, los esfuerzos adicionales no se han relajado. (Imagen: Shutterstock) Por eso, la autoridad fiscal logró la regularización total o parcial de 293 grandes contribuyentes durante el primer trimestre de 2023. También menciona que para los demás contribuyentes, la estrategia se enfoca en la ejecución de actos en métodos sustantivos. Esto, para mantener un alto nivel de efectividad en los actos realizados y así lograr una mayor recaudación secundaria. El fisco detalló que a través de los actos de fiscalización que realiza se identifican conductas evasivas en tiempo real de los sectores de mayor riesgo: acerero, textil y confección, electrónicos, vinos y licores, entre otros.