Te decimos todo lo que debes saber sobre el Padrón de Confianza Ciudadana.

Te decimos todo lo que debes saber sobre el Padrón de Confianza Ciudadana.

El martes 3 de diciembre, el senado aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. De acuerdo con el senado, el nuevo ordenamiento legal tiene dos objetivos principales:

Promover la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico. Generar un entorno para el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales.

Con la nueva ley se tratará de reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la administración pública. Esto al facilitar los trámites ante las autoridades, en beneficio de la actividad económica del país. El padrón es un sistema de verificación que elimina las visitas discrecionales de la autoridad. Así, las personas y empresas que obtengan su constancia pueden evitar estas visitas. Este 20 de febrero se presentó el padrón de confianza ciudadana, y la escuela ‘Huitzilopochtli’ se convirtió en la primera entidad en recibir la constancia.

¿Cómo inscribirse al Padrón de Confianza Ciudadana?

El primer paso es entrar al sitio oficial del padrón: https://www.confianzaciudadana.gob.mx/ Después, debes seguir estos pasos:

Crear una cuenta de usuario como ciudadano o empresa.

Registrar tus establecimientos y la actividad económica que realizas.

Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumples con todas tus obligaciones regulatorias y fiscales.

Descargar la constancia de registro que te acredita como beneficiario del padrón de confianza.

Beneficios

La Ley otorga beneficios, facilidades administrativas y modifica la forma de llevar a cabo verificaciones, inspecciones o actos de vigilancia por parte de la autoridad. El programa también permite las siguientes facilidades:

Conocer qué inspecciones y visitas domiciliarias serán suspendidas en función de la actividad económica que realices.

Saber los criterios que utilizaron las distintas autoridades regulatorias para la selección.

En caso de recibir una visita domiciliaria de inspección podrás verificar si quien te visita está autorizado y cómo cumplir con la inspección.

Identificar tus derechos y obligaciones durante la visita de inspección y validar que efectivamente fuiste seleccionado para ser inspeccionado.

Recibir guías de cómo cumplir con una inspección a través de infografías, manuales y otros medios.

Acceder a beneficios y facilidades administrativas como acceso a programas de apoyo, financiamiento, asesoría y aquellos que inscriban las dependencias.

Contacto directo con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para informar sobre trámites y procedimientos que requieren simplificación.

Recibir un reconocimiento por parte del presidente de la república en caso de haber resultado seleccionado para verificar el cumplimiento de tus obligaciones y obtener un resultado positivo durante la inspección.

¿Cómo funcionan las verificaciones?

Los beneficiarios inscritos en el padrón de confianza serán seleccionados de manera estratégica para verificar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias. Los criterios de selección de cada autoridad participante serán puestos a consulta pública y se deberán apegar a las mejores prácticas internacionales. En caso de que hayas resultado seleccionado por alguna dependencia para recibir una visita domiciliaria de inspección podrás:

Validar que la inspección que se va a realizar y el funcionario público que la realiza estén autorizados.

Conocer el procedimiento de la inspección y qué tienes que hacer para obtener un resultado positivo.

Conocer en tiempo y forma el resultado de la inspección. La Comisión Nacional dará seguimiento a esos procesos hasta su conclusión.

Adicionalmente podrás utilizar el mecanismo de protesta ciudadana en los casos en que no estés conforme con la manera como se llevó a cabo la inspección.

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