La institución bancaria ha detectado un nuevo modus operandi para fraudes telefónicos. BBVA alertó de un nuevo modus operandi por parte de estafadores quienes llaman a los cuentahabientes a nombre de la institución bancaria. A través de un video publicado en redes sociales, el banco pide a sus clientes terminar la llamada en caso de que alguna persona llame a nombre de la institución. Ante la posibilidad de sufrir un intento de fraude, BBVA sugiere identificar algunas de las acciones en específico que solicitan los estafadores:
- Si te llaman del banco para solicitarte alguna “operación de prueba”
- Canjear tus puntos BBVA por efectivo o alertarte que los puedes perder
- Solicitarte claves de retiro sin tarjeta
- Instalar en tu dispositivo inteligente alguna aplicación o programa de soporte
- Realizar una prueba o sincronización a distancia
- Solicitarte un CVV dinámico (código de seguridad), ya que esto solo sirve para realizar compras por internet, o teléfono, medios electrónicos de pago o pago con tarjeta
📌 Mantente muy pendiente, los defraudadores todo el tiempo se actualizan y pueden atacar cuando menos lo esperas. 💀📲💻💳 pic.twitter.com/A6cif5n6vF
— BBVA México (@BBVA_Mex) October 4, 2021
BBVA menciona que ellos, bajo ningún motivo se pondrían en contacto con sus clientes para solicitar alguna de las operaciones mencionadas. En caso de que tengas alguna duda puedes ponerte en contacto en la línea BBVA, 55 5226 2663. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/BBVA-Mexico-emite-una-nueva-alerta-de-fraude-20211005-0089.html
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