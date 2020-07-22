Ahora las entidades federativas podrán presentar asuntos ante la PFF y ésta, de considerarlo necesario, presentará la querella correspondiente. Según reporta el diario El Financiero, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el año pasado dio a conocer que estaban en busca de alianzas con las entidades federativas para perseguir penalmente la defraudación fiscal y detectar la omisión en contribuciones o el uso de esquemas de factureras. Lo que se busca es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la PFF promueva convenios de trabajo en conjunto con los estados para perseguir este tipo de delitos localmente para ayudar a las entidades a aumentar su recaudación y compensar la caída en participaciones federales. Ya se ha comenzado a trabajar de esta manera con la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California y Oaxaca, por lo que son las entidades donde hay mayor avance en la estrategia de combatir de manera conjunta la defraudación fiscal. “Buscamos inhibir la defraudación fiscal, atacarla e inhibirla, y eso implicará que aumente la recaudación. Si firmamos los convenios, los estados nos tendrían que empezar a pasar asuntos, y si nosotros consideramos que hay delitos, presentaremos las querellas, es decir, así como nos los pasa el SAT —los asuntos—, pero ahora los estados”, dijo en entrevista para El Financiero Carlos Romero Aranda. Además, el titular de la PFF mencionó que para apoyar a las entidades tras la disminución de las participaciones a través de Hacienda, las entidades federativas podrán presentar asuntos de defraudación fiscal ante la Procuraduría. Explicó que como usualmente los estados revisan las omisiones de ISR e IVA y practican auditorias, pero no pueden presentar querellas, los casos se suelen quedar en el limbo. Además no remitían los asuntos para presentar acusaciones. En este sentido, el procurador fiscal dijo a El Financiero que “lo que estamos proponiendo con estos convenios es que cuando revisen ISR e IVA puedan presentar querellas por defraudación fiscal por mi conducto, que me den vista de los expedientes durante la querella”. Carlos Romero mencionó que lo que se busca es replicar lo que se está haciendo a nivel federal en cada uno de los estados, “no dejan de ser contribuciones federales, lo único es que la autoridad local se subsume a la facultad federal y se lleva a cabo una cobranza a nivel federal”, dijo. Agregó que la firma de estos convenios de igual manera busca combatir de forma conjunta a las empresas factureras a nivel local; el objetivo es intercambiar información para que se pueda acceder a datos que tiene los estados y así poder presentar las querellas respectivas.

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